Cổ Thiên Lạc dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt cứng đơ như tượng sáp?

Hiện tại, anh đã bước sang tuổi 52 với sự thay đổi ngoạn mục về phong cách. Từ một chàng trai trắng trẻo mang nhiều nét thư sinh, Cổ Thiên Lạc hiện tại phong trần, nam tính hơn với làn da nâu rám nắng.

Cổ Thiên Lạc được biết đến là một trong những nam tài tử đình đám của điện ảnh Hong Kong. Thời trẻ, anh từng là một mỹ nam "hớp hồn" nhiều cô gái với làn da trắng, khuôn mặt đẹp không tì vết. Những đường nét trên gương mặt của anh rất hài hòa, thậm chí còn được nhận xét ngũ quan hoàn mỹ chuẩn nam thần.

Mới đây, một số cư dân mạng vô tình gặp Cổ Thiên Lạc trên đường phố Luân Đôn (Anh) và họ đã chụp lại những bức ảnh về nam tài tử. Trong ảnh, Cổ Thiên Lạc mặc chiếc áo đồng phục bóng chày màu xanh lam, kết hợp với chiếc quần dài màu xanh bộ đội giản dị. Nam diễn viên dường như không phát hiện ra bản thân đang bị chụp ảnh.

Nhiều người nghi ngờ Cổ Thiên Lạc đã đụng chạm "dao kéo". Ảnh: Internet

Đa số khán giả đều ngạc nhiên trước gương mặt quá xa lạ. Nhiều người đặt nghi vấn nam tài tử 52 tuổi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ bởi ngoại hình của anh thay đổi quá nhiều. Đặc biệt ở góc ảnh khác, chiếc mũi của nam diễn viên thẳng đến mức bất bình thường.

Được biết, với lần xuất hiện này ở nước Anh, có thông tin cho rằng Cổ Thiên Lạc sang châu Âu để tham gia vào Lễ bế mạc Liên hoan phim Đông Á.

Trong khoảng hai năm trở lại đây, sức hút của Cổ Thiên Lạc tại phòng vé đã giảm dần. Tài tử 52 tuổi vẫn miệt mài cống hiến cho điện ảnh Hong Kong, nhưng kết quả đạt được lại thất bại thảm hại.

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Sát phá lang 2, Sứ đồ hành giả, L Storm, Tảo độc 2, Phong lâm hỏa sơn, Tầm Tần Ký, Đế chế kim tiền...

Cổ Thiên Lạc được ví như "anh cả" của showbiz Hong Kong sau khi lên chức Chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong đầu năm 2018. Trên phim ảnh, nam diễn viên gắn với hình tượng anh hùng trượng nghĩa. Ngoài đời, anh cũng được nhận xét là người nặng lòng với nền giải trí xứ Cảng Thơm khi nỗ lực sản xuất những bộ phim mang đậm bản sắc Hong Kong cũng như chăm lo đời sống các nghệ sĩ.

Theo truyền thông Trung Quốc, khối tài sản mà tài tử này sở hữu đã lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Anh mở công ty quản lý các ngôi sao hạng A hiện nay như Lâm Phong, Tuyên Huyên, Xa Thi Mạn... Dù giàu có, nổi tiếng song tài tử gây tiếc nuối vì nhiều năm vẫn lẻ bóng.