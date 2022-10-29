'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn

Sao quốc tế 29/10/2022 21:43

Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đổ vỡ luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tháng 4/2021, Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong từng gây chấn động làng giải trí khắp châu Á khi bất ngờ tuyên bố đã "đường ai nấy đi". Khán giả vô cùng tò mò về nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng này tan vỡ. 

'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn - Ảnh 1

Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đào lại thông tin Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không hề chia tay trong êm đẹp như cặp đôi vẫn tuyên bố. Thậm chí, cộng đồng mạng còn cho rằng sau khi chia tay Phùng Thiệu Phong vẫn không thể dung thứ cho sự phản bội của Triệu Lệ Dĩnh và từng có ý định gửi video Triệu Lệ Dĩnh không chung thủy cho giới truyền thông.

Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh bị đồn đã bí mật tham gia một buổi tiệc đêm với một vị đạo diễn 67 tuổi. Cô liên tục “liếc mắt đưa tình”, tán tỉnh, tâng bốc nhà làm phim đáng tuổi cha. Điều đáng ngạc nhiên hơn là sau đó mỹ nhân sinh năm 1987 đã xuất hiện tại một khách sạn cùng vị đạo diễn này và một số người quen khác.

Đồng thời đồn đoán Phùng Thiệu Phong phát hiện bị vợ “cắm sừng” và không thể chấp nhận được việc Triệu Lệ Dĩnh cặp kè đạo diễn lớn tuổi từ đó cả hai quyết định ly hôn.

'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn - Ảnh 2
Những hình ảnh đăng tải được cho là "bằng chứng" ngoại tình của nữ diễn viên họ Triệu. Ảnh: Internet

Cộng đồng mạng phản ứng trái chiều với thông tin này. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tin đồn nhảm, nhưng nhiều người lại hoài nghi rằng “không có lửa thì không có khói”, đặt câu hỏi: Liệu Triệu Lệ Dĩnh đã "đi đường tắt" để có thể trở thành “nữ hoàng rating” của màn ảnh Hoa ngữ? 

Trước đây, khi thông tin Phùng Thiệu Phong chia tay Triệu Lệ Dĩnh do nữ diễn viên ngoại tình được tung ra, các "thánh soi" đã tìm ra hình ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh lén lút đi gặp đạo diễn 67 tuổi thực ra là buổi cô gặp gỡ ông Trịnh Hiểu Long - đạo diễn của bộ phim Hạnh Phúc Tới Vạn Gia mà cô hợp tác. Ngoài ra, bức ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh vào khách sạn thực chất là ảnh từ buổi tụ tập với bạn bè. 

'Nóng' lại tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình khiến Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn - Ảnh 3

Sau ly hôn, nữ diễn viên tích cực đóng phim và giữ vững danh hiệu "nữ hoàng rating" của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù xuất thân từ nông thôn và không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng mỹ nhân họ Triệu vẫn khẳng định được vị thế vững chắc của mình.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên có mức cát-xê cao nhất trong showbiz Hoa ngữ. Truyền thông xứ Trung đưa tin rằng vợ cũ Phùng Thiệu Phong nhận được thù lao khoảng 400 nghìn - 700 nghìn NDT mỗi tập phim (1,4 tỷ đến 2,5 tỷ đồng).

Về phần Phùng Thiệu Phong, anh cũng chăm chỉ tham gia khá nhiều dự án phim ảnh mới. Dù diễn xuất được đánh giá cao nhưng danh tiếng và sức ảnh hưởng của tài tử họ Phùng bị đánh giá là kém xa vợ cũ. 

 

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