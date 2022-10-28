'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên'

Sao quốc tế 28/10/2022 22:03

Ngay khi bấm máy, "Dữ phượng hành" với sự tham gia của nàng tiểu hoa đán đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và công chúng.

Triệu Lệ DĩnhLâm Canh Tân đang hợp tác trong phim truyền hình Dữ phượng hành. Dự án cổ trang có kinh phí đầu tư lớn, nhận được sự yêu thích của khán giả.

'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Đây là lần thứ hai Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau bom tấn truyền hình Sở Kiều truyện. Do đó, từ tạo hình, dàn diễn viên, độ hợp vai của nghệ sĩ đều được đưa tin sát sao. Đặc biệt, nhân vật nữ tướng quân Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai càng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Mới đây, tạo hình váy tím của nữ diễn viên bất ngờ được cư dân mạng đăng tải và nhận được nhiều lời khen. Nhan sắc nàng tiểu hoa cũng là chủ đề được bàn luận, với các ý kiến cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ phù hợp với vai Thẩm Ly.

'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, loạt tạo hình của nữ chính Dữ phượng hành cũng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Dù chỉ là những bức ảnh chụp từ xa, nhưng đoàn làm phim lại được cư dân mạng cổ vũ bởi những bộ trang phục đa dạng màu sắc, phù hợp với tình tiết câu chuyện.

'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4
'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6
'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 7
'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 8

Trong Dữ phượng hành (nguyên tác Bổn vương ở đây), Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với tôn nhi thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, Thẩm Ly gặp nạn, được Hành Chỉ Thần Quân (Lâm Canh Tân) cứu giúp nên thầm yêu chàng mà không biết thân phận thật sự.

Đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly phát hiện Hành Chỉ chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Cũng từ lúc này mối nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu.

'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 9
'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 10
'Nhá hàng' loạt tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Dữ phượng hành' khiến fan 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 11

Như vậy, dựa vào nội dung, khán giả có thể thấy, phim có nét tương đồng với Sở Kiều truyện. Cũng nói về một nữ nhân kiên cường, mạnh mẽ.

Sự kết hợp của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh cũng khiến một bộ phận không nhỏ khán giả mong chờ. Năm 2017, Sở Kiều truyện từng gây sốt với hơn 50 tỷ lượt xem. Tuy nhiên, kết thúc của phim dang dở khi cả nam nữ chính đều rơi xuống hồ băng. Nhiều khán giả mong chờ hai diễn viên viết tiếp câu chuyện xưa.

Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh từ chối đóng dự án này phần 2 để chuyển mình qua Dữ phượng hành. 

Bởi nàng tiểu hoa đán họ Triệu vốn trước nay được xem khá kén kịch bản. Cô thường chọn những bộ phim mà bản thân đánh giá chất lượng. Vậy nên, không khó để ví Dữ phượng hành là bom tấn cổ trang được mong chờ.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân Dữ Phượng Hành Sở Kiều Truyện sao Hoa ngữ

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