Sau tin đồn 'nối lại tình xưa', Phùng Thiệu Phong bị chê 'già chát' không xứng với Triệu Lệ Dĩnh

Cùng làm việc trên phim trường, hai người bí mật gặp gỡ riêng tư, thi thoảng còn đưa con trai đến đó. Trong lúc bố mẹ đóng phim, đứa trẻ được trợ lý của họ chăm sóc. Một số nguồn tin phỏng đoán cặp sao "tình cũ không rủ", thậm chí có thể tái hợp.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ rầm rộ đưa tin, Triệu Lệ Dĩnh hiện quay phim Dữ Phượng Hành tại trường quay Hoành Điếm, nơi Phùng Thiệu Phong cũng đang đóng phim Chước Chước Phong Lưu.

Mặc dù có nhiều đồn đoán rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong có thể tái hôn, nhưng một số người hâm mộ của sao nữ họ Triệu phủ nhận. Họ cho biết trong dịp sinh nhật lần thứ 35 mới đây của cô, Phùng Thiệu Phong không hề có động thái cũng như gửi lời chúc mừng sinh nhật vợ cũ trên trang cá nhân.

Không chỉ vậy, có thông tin cho biết Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ cùng tái hợp cùng trong một dự án phim chính kịch. Theo đó, có blogger đăng bài cho biết dự án phim của Chính Ngọ mang tên Danh Nghĩa Người Con đang rục rịch chuẩn bị khai máy.

Bên cạnh đó, nhiều fan của Triệu Lệ Dĩnh cho rằng, tài tử họ Phùng không xứng với nữ chính Sở Kiều Truyện.

Trong những bức ảnh được ghi lại cùng Cảnh Điềm tham gia bộ phim Chước Chước Phong Lưu, Phùng Thiệu Phong bị chê quá già, xuống sắc.

Phùng Thiệu Phong và Cảnh Điềm. Ảnh: Internet

Phùng Thiệu Phong năm nay 44 tuổi, hơn Cảnh Điềm 10 tuổi, song khi đứng cạnh nhau cả hai không hề giống một cặp đôi. Có netizens còn cho rằng hai người giống như con gái và cha nuôi.

Bên cạnh làn da chạy xệ lão hóa, việc tăng cân cũng khiến tài tử họ Phùng già đi trông thấy. Về phía Triệu Lệ Dĩnh, cô được khen ngợi ngày càng xinh đẹp trẻ trung. Chính vì vậy không ít bình luận nói Phùng Thiệu Phong không xứng với vợ cũ.

Về sự nghiệp, Phùng Thiệu Phong cũng đang thua sút so với vợ cũ. Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đăng ký kết hôn vào năm 2018. Cặp đôi hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 8/3/2019. Đến 23/4/2021, văn phòng làm việc của hai diễn viên đình đám C-biz thông báo họ đã chia tay trong hòa bình.

Dù hai ngôi sao Minh Lan truyện đã ly hôn được hơn một năm, những đồn đoán về nguyên nhân vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông và dư luận ở đất nước tỷ dân.

Sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đều độc thân và tập trung phát triển sự nghiệp. Mỹ nhân Sở Kiều Truyện bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Một năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại Trung Quốc. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều show hot trong nước.

Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong cũng tích cực trở lại với công việc diễn xuất. Anh vừa góp mặt trong phim truyền hình, quay quảng cáo và tham gia gameshow. Dù vậy, danh tiếng nam diễn viên được nhận xét thua sút so với vợ cũ.