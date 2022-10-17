Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao?

Sao quốc tế 17/10/2022 22:34

Nam diễn viên không ngại nguy hiểm để thực hiện những cảnh quay chân thật. Mới đây, anh bị tai nạn khi quay phim "Vô gian nhất chiến".

Ngày 17/10, truyền thông đưa tin Huỳnh Tông Trạch bị thương trên phim trường Vô gian nhất chiến. Nam diễn viên bị máy bay không người lái va trúng đầu. May mắn anh không bị thương nặng, chỉ trầy xước ở tay và đầu.

Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 1
Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 2
Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 3
Huỳnh Tông Trạch gặp nhiều chấn thương trong quá trình quay bộ phim Vô gian nhất chiến.

Nam diễn viên chia sẻ, anh phải thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm, đánh đấm dưới bom đạn trong bộ phim. Ở một số phân đoạn sau khi quay xong, cơ thể anh chi chít vết thương ngoài da và thâm tím.

Là người có tâm với nghề, Huỳnh Tông Trạch luôn tự thực hiện những pha hành động nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế, thế nên anh bị ám ảnh bởi các chấn thương. Nhận thấy rủi ro sức khỏe và tính mạng tiềm tàng, tài tử Hong Kong đã chi bộn tiền mua bảo hiểm thân thể. Anh cho biết gói bảo hiểm của bản thân có giá hơn 1,2 triệu USD.

Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 4
Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 5
Diễn viên 8x thường đối diện với chấn thương sau những cảnh quay hành động nguy hiểm. Ảnh: Internet

Trước đó, vào năm 2018, khi quay 1 phân cảnh hành động cho phần 2 của bộ phim Phi hổ cực chiến, không may Huỳnh Tông Trạch bị thương ở chân trái và phải nằm viện điều trị. Tháng 4 vừa qua, Huỳnh Tông Trạch bị va đập gối trong quá trình quay phim, phải đeo nẹp cố định thời gian dài.

Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, là ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Gia nhập làng giải trí khi mới 18 tuổi, đến nay Huỳnh Tông Trạch đã có 23 năm hoạt động. Nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Mẹ chồng khó tính, Sóng gió gia tộc, Chuyện chàng Vượng, Bảo vệ nhân chứng… Không chỉ được khán giả yêu thích, tài năng diễn xuất của tài tử họ Huỳnh đã giúp anh nhiều lần được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của TVB nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Năm 2017, nam diễn viên rời nhà đài và chuyển hướng sang Đại lục hoạt động.

Trái với sự nghiệp đóng phim thành công, đời tư của Huỳnh Tông Trạch lại không mấy êm đẹp mà liên tục bị đem ra bàn tán. Nam diễn viên phim Chuyện chàng Vượng nổi tiếng trăng hoa và vướng vào nhiều ồn ào tình ái. Anh từng có 7 năm yêu Hồ Hạnh Nhi nhưng sau cùng cả hai đường ai nấy đi vào năm 2012. Nguyên nhân chia tay được cho là do bản tính lăng nhăng của sao nam họ Huỳnh. Ngoài mối tình với bạn diễn phim Mẹ chồng khó tính, tài tử 8X gây bàn tán khi qua lại với loạt người đẹp: Dương Thanh, Jun, Dương Gia Hân, Trần Gia Hoàn, Trương Sa Sa…

Bên cạnh việc diễn xuất, Huỳnh Tông Trạch còn kinh doanh nhà hàng, đầu tư bất động sản và xe cộ. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhà hàng gặp thua lỗ vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng anh vẫn lựa chọn thái độ lạc quan và cố gắng không sa thải nhân viên.

 

 

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí

Từng là một trong những ngôi sao thần tượng của giới trẻ châu Á với nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, ở tuổi 42, Minh Đạo có cuộc đời đầy sóng gió và nhiều biến cố.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Tông Trạch Huỳnh Tông Trạch bị thương Hồ hạnh Nhi sao Hoa ngữ TVB

TIN LIÊN QUAN

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí

'Hoàng tử ếch' Minh Đạo sau bi kịch anh trai giết vợ con rồi tự sát: Phụ mẹ bán khoai ngoài chợ, mất hút khỏi làng giải trí

Sau bê bối mua dâm gây rúng động, Lý Dịch Phong bị khởi kiện và sắp phải hầu tòa

Sau bê bối mua dâm gây rúng động, Lý Dịch Phong bị khởi kiện và sắp phải hầu tòa

Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt'

Viên Vịnh Nghi và thú vui 'đốt tiền' vào túi hiệu khiến ai nấy đều 'lác mắt'

Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ

Cái 'nháy mắt tán tỉnh' gây sốt mạng xã hội của Thư Kỳ

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

Phong độ tuổi 86 của tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: Chăm tập gym, thân hình rắn chắc như trai trẻ

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

TIN MỚI NHẤT

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 13 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI