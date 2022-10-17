Huỳnh Tông Trạch bị máy bay không người lái va vào đầu, tình hình hiện tại ra sao?

Nam diễn viên không ngại nguy hiểm để thực hiện những cảnh quay chân thật. Mới đây, anh bị tai nạn khi quay phim "Vô gian nhất chiến".

Ngày 17/10, truyền thông đưa tin Huỳnh Tông Trạch bị thương trên phim trường Vô gian nhất chiến. Nam diễn viên bị máy bay không người lái va trúng đầu. May mắn anh không bị thương nặng, chỉ trầy xước ở tay và đầu. Huỳnh Tông Trạch gặp nhiều chấn thương trong quá trình quay bộ phim Vô gian nhất chiến. Nam diễn viên chia sẻ, anh phải thực hiện nhiều cảnh hành động nguy hiểm, đánh đấm dưới bom đạn trong bộ phim. Ở một số phân đoạn sau khi quay xong, cơ thể anh chi chít vết thương ngoài da và thâm tím.

Là người có tâm với nghề, Huỳnh Tông Trạch luôn tự thực hiện những pha hành động nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế, thế nên anh bị ám ảnh bởi các chấn thương. Nhận thấy rủi ro sức khỏe và tính mạng tiềm tàng, tài tử Hong Kong đã chi bộn tiền mua bảo hiểm thân thể. Anh cho biết gói bảo hiểm của bản thân có giá hơn 1,2 triệu USD. Diễn viên 8x thường đối diện với chấn thương sau những cảnh quay hành động nguy hiểm. Ảnh: Internet Trước đó, vào năm 2018, khi quay 1 phân cảnh hành động cho phần 2 của bộ phim Phi hổ cực chiến, không may Huỳnh Tông Trạch bị thương ở chân trái và phải nằm viện điều trị. Tháng 4 vừa qua, Huỳnh Tông Trạch bị va đập gối trong quá trình quay phim, phải đeo nẹp cố định thời gian dài.

Ảnh minh họa: Internet Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980, là ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Gia nhập làng giải trí khi mới 18 tuổi, đến nay Huỳnh Tông Trạch đã có 23 năm hoạt động. Nam diễn viên tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Mẹ chồng khó tính, Sóng gió gia tộc, Chuyện chàng Vượng, Bảo vệ nhân chứng… Không chỉ được khán giả yêu thích, tài năng diễn xuất của tài tử họ Huỳnh đã giúp anh nhiều lần được đề cử giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của TVB nhưng chưa bao giờ giành chiến thắng. Năm 2017, nam diễn viên rời nhà đài và chuyển hướng sang Đại lục hoạt động. Trái với sự nghiệp đóng phim thành công, đời tư của Huỳnh Tông Trạch lại không mấy êm đẹp mà liên tục bị đem ra bàn tán. Nam diễn viên phim Chuyện chàng Vượng nổi tiếng trăng hoa và vướng vào nhiều ồn ào tình ái. Anh từng có 7 năm yêu Hồ Hạnh Nhi nhưng sau cùng cả hai đường ai nấy đi vào năm 2012. Nguyên nhân chia tay được cho là do bản tính lăng nhăng của sao nam họ Huỳnh. Ngoài mối tình với bạn diễn phim Mẹ chồng khó tính, tài tử 8X gây bàn tán khi qua lại với loạt người đẹp: Dương Thanh, Jun, Dương Gia Hân, Trần Gia Hoàn, Trương Sa Sa… Bên cạnh việc diễn xuất, Huỳnh Tông Trạch còn kinh doanh nhà hàng, đầu tư bất động sản và xe cộ. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhà hàng gặp thua lỗ vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng anh vẫn lựa chọn thái độ lạc quan và cố gắng không sa thải nhân viên.

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