La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót

Sao quốc tế 16/10/2022 22:15

Một lần nữa, ngoại hình "suy dinh dưỡng" của La Vân Hi trở thành đề tài bàn tán của các "mọt" phim.

Sau nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng bộ phim Người theo đuổi ánh sáng của Ngô ThiếnLa Vân Hi cũng chính thức ra mắt. Bộ phim kể về câu chuyện của một nhóm tình nguyện viên từ các ngành khác nhau tham gia đội cứu hộ dân sự, trải qua nhiều thử thách, cuối cùng họ cũng trở thành những người cứu hộ thực thụ.

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót - Ảnh 1
La Vân Hi và Ngô Thiến trong bộ phim "Người theo đuổi ánh sáng". Ảnh: Internet

Trong phim, La Vân Hi đảm nhận vai La Bản, còn Ngô Thiến đảm nhận vai Triển Nhan. Sự hợp tác của cả hai trong bộ phim mới ra mắt nhận được sự trông đợi của khán giat. Bởi từ sau khi cùng tham gia dự án Bên nhau trọn đời cách đây 7 năm, sự tương tác ăn ý giữa cặp đôi đã khiến khán giả "đẩy thuyền" cho màn tái hợp này trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, khi cả hai ngôi sao đứng chung khung hình, lại đem đến cảm giác hết sức khó chịu, cũng bởi La Vân Hi quá gầy. Thậm chí người ta còn đem ra so sánh với hồi Ngô Thiến đóng với Tần Tuấn Kiệt trong Mùa hè của tình yêu, rõ ràng gây ra được cảm giác là một couple hơn.

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót - Ảnh 2
Sự so sánh của cư dân mạng, rõ ràng Tần Tuấn Kiệt vẫn có cảm giác che chở cho nữ chính hơn. Ảnh: Internet

La Vân Hi thường xuyên xuất hiện với vóc dáng hốc hác khoảng 2 năm trở lại đây. Vì thường xuyên đóng nhiều phim cổ trang nên La Vân Hi phải giữ vóc dáng thật gầy để phù hợp với tạo hình nhân vật. Song rõ ràng thân hình sao nam đang ở mức quá gầy.

Trong các phim cổ trang, quần áo của diễn viên có nhiều lớp kết hợp với những đôi giày độn có thể giúp cho La Vân Hi tạm thời che dấu được vóc dáng nhỏ bé của mình. Tuy nhiên trong những bộ trang phục hiện đại như vest được thiết kế ôm sát cơ thể thì khuyết điểm thấp bé và gầy gò của La Vân Hi đều bị phơi bày. 

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót - Ảnh 3
Những hình ảnh gây sốc của La Vân Hi. Ảnh: Internet

Nhiều người chê bai anh già nua dù mới 33 tuổi. Phòng làm việc của La Vân Hi cũng từ chối trả lời những câu hỏi về thể trạng gầy ốm của nam diễn viên.

La Vân Hi 'nhỏ bé' khi đóng cùng Ngô Thiến trong 'Người theo đuổi ánh sáng', thân hình gầy guộc khán giả nhìn mà xót - Ảnh 4

La Vân Hi sinh năm 1988, tên thật là La Dực. Anh ra mắt với vai trò ca sĩ thần tượng trước khi chuyển mình sang diễn xuất. Năm 2014, nam diễn viên có cơ hội góp mặt trong dự án phim truyền hình Bên nhau trọn đời và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đến năm 2018, La Vân Hi vụt sáng với vai diễn Nhuận Ngọc trong bộ phim Hương mật tựa khói sương. Sau bộ phim, anh được mệnh danh mỹ nam cổ trang với vẻ ngoài đầy tiên khí.

La Vân Hi cũng được khán giả bầu chọn là 1 trong 4 “tân mỹ nam cổ trang” trên màn ảnh xứ Trung cùng với Hứa Khải, Thành Nghị, Chu Chính Đình.

 

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Từ khóa:   La Vân Hi Ngô Thiến Người theo đuổi ánh sáng sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

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