'Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người': Nội dung phim nhàm chán nhưng vì sao vẫn lập kỷ lục ấn tượng?

"Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người" đã kết thúc cách đây ít ngày, nội dung phim bị chê cũ kỹ nhưng vẫn đạt được thành tích "khủng". Vậy nguyên nhân từ đâu khiến bộ phim này lại có sức hút đến vậy?

Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người kể về câu chuyện tình yêu giữa giáo sư thực vật Trang Vũ (Trương Bân Bân vào vai) và bà chủ nhà trọ kiêm blogger thời trang nổi tiếng Ngu Mỹ Nhân (Ngu Thư Hân). Vì công việc, Trang Vũ phải tới thôn Thanh Thủy khảo sát nghiên cứu, nghỉ chân tại một nhà trọ do nhà Ngu Mỹ Nhân mở, hai người lại gặp nhau. Ngu Mỹ Nhân đã thích Trang Vũ từ khi còn học cấp 3 nhưng tỏ tình bị từ chối, vì thế nhờ cơ hội này, cô nàng quyết định "cưa cẩm" lại chàng trai mình từng yêu mến. Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người là một trong những tác phẩm nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhận xét về nội dung của bộ phim. Song bộ phim vẫn trở nên ngày một hot, bằng chứng là tác phẩm đã đạt được 10000 điểm nhiệt trên nền tảng Youku. Liệu điều gì đã khiến nhiệt độ của phim lại tăng đột phá như vậy?

Theo dõi diễn biến Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, có thể thấy đây là bộ phim mang motip gần giống với các tác phẩm ngôn tình, tình cảm huyền thoại khác. Trong phim, các chi tiết khá dễ đoán, không có quá nhiều cú twist như xu hướng xem phim của khán giả hiện nay. Vì thế nên đã có nhiều người cho rằng tác phẩm quá nhàm chán, không thú vị và không mang lại cảm giác mới mẻ, kịch tính. Tuy nhiên, nếu xét về mặt diễn xuất và tương tác của các diễn viên thì Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người vẫn là một bộ phim khá dễ thương. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên trẻ mang đầy tinh thần thanh xuân nhiệt huyết, phù hợp để mọi người thư giãn, xả stress và yêu đời hơn sau một ngày dài mệt mỏi.

Bộ phim lãng mạn, nhẹ nhàng có tác dụng chữa lành tâm hồn khán giả. Ảnh: Internet Trương Bân Bân là một cái tên không mấy xa lạ sau siêu phẩm đình đám Tư đằng do anh chàng thủ vai chính. Tuy nhiên, trước đó dù đã tham gia diễn xuất được nhiều năm nhưng sự nghiệp của nam diễn viên vẫn khá ảm đạm, chưa thật sự vụt sáng so với những gương mặt cùng lứa. Với Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, công chúng lại được lần nữa trầm trồ tài năng diễn xuất tự nhiên cùng thần thái nhập vai chuyên nghiệp của anh chàng sinh năm 1993. Vào nghề sau nhưng Ngu Thư Hân lại có phần nổi trội hơn bạn diễn nam. Cô nàng từ khi ra mắt đã gây sốt bởi hình tượng đáng yêu cùng gương mặt xinh đẹp. Hầu hết các bộ phim của cô đều được công chúng chú ý tới và có những tiếng vang nhất định. Với Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người, Ngu Thư Hân vô cùng tỉ mỉ khi cẩn thận lựa chọn trang phục và cùng đoàn làm phim chọn ra hơn 140 bộ trang phục, trong tổng số 300 bộ được chuẩn bị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khu-rung-nho-cua-hai-nguoi-noi-dung-phim-nham-chan-nhung-vi-sao-van-lap-ky-luc-an-tuong-513934.html