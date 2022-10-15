Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ

Sao quốc tế 15/10/2022 17:47

Từng là ngọc nữ được các nhà làm phim lẫn truyền thông săn đón nồng nhiệt nhưng bê bối ngoại tình vào năm 2012 đã khiến sự nghiệp của Đổng Khiết bị "đóng băng" và cô mất dần tình cảm từ người hâm mộ.

Sinh năm 1980, Đổng Khiết từng được coi là "đóa bách hợp" của làng giải trí Cbiz vì nhan sắc thanh thuần, ngây thơ. Cũng chính vì điều này, cô gái xinh đẹp họ Đổng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong một thời gian dài, khiến bao trái tim đấng mày râu phải rung động.

Nhờ cơ hội này, Đổng Khiết cũng lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và nhận ngay suất diễn chính trong bộ phim Ngày Tháng Hạnh Phúc. Sau thành công của phim, cô nhận được vô số giải thưởng danh giá, được khán giả yêu mến và giới chuyên môn công nhận.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 1
Vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo của Đổng Khiết giúp cô có được nhiều vai diễn để đời. Ảnh: Internet

Đang trên đà thành công, Đổng Khiết tham gia hàng loạt những bộ phim đình đám như Tiểu Lý Phi Đao, Tinh Võ Trần Chân, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Kim Phấn Thế Gia,... Cho tới ngày nay, hình ảnh nàng Lãnh Thanh Thu xinh đẹp, thuần khiết như đóa hoa bách hợp trong Kim Phấn Thế Gia vẫn khiến khán giả xao xuyến mãi không thôi. Chính nhan sắc thanh thuần đã khiến Đổng Khiết trở thành nàng ngọc nữ đình đám của làng giải trí xứ Trung, được công chúng hết mực yêu quý.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 2
Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 3

Đến năm 2005, khi hợp tác với Phan Việt Minh trong bộ phim Hồng Y Phường, Đổng Khiết lại khiến tài tử này rơi vào lưới tình, theo đuổi hết sức nhiệt tình. Năm 2008, cặp đôi chính thức về chung một nhà và nhanh chóng đón quý tử đầu lòng được đặt tên là Đỉnh Đỉnh.

Tuy nhiên, năm 2012, khi đang chung sống hạnh phúc bên "ông xã" và có một sự nghiệp ổn định, cô vướng vào tin đồn ngoại tình với đồng nghiệp Vương Đại Trị.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 4
Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 5
Đổng Khiết và Phan Việt Minh từng là cặp đôi nhận được sự ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Trong thông báo ly hôn vào năm 2012, Đổng Khiết lại đổ hết trách nhiệm và lỗi lầm cho chồng cũ. Cô tiết lộ, Phan Việt Minh là người vô trách nhiệm. Phía Phan Việt Minh cũng vội vàng lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Sai lầm này khiến Đổng Khiết phải trả giá rất nhiều. Hình ảnh "ngọc nữ" của cô trong lòng công chúng sụp đổ hoàn toàn. Cô bị công chúng tẩy chay và trở thành người đàn bà lẳng lơ trong mắt người hâm mộ. Sau scandal, Đổng Khiết mất sạch danh tiếng và sự nghiệp gần như đóng băng.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 6
Đổng Khiết lén lút qua lại với Vương Đại Trị khi cả hai đã có gia đình. Ảnh: Internet

Sau khi chính thức ly hôn Phan Việt Minh và giành quyền nuôi con, Đổng Khiết sống dưới áp lực nặng nề từ dư luận. Cái danh “ngọc nữ giả tạo” đeo bám cô nhiều năm. Ngay cả khi quyết định bán nhà ở Bắc Kinh, đưa con về quê sống cuộc đời mẹ đơn thân, Đổng Khiết vẫn không thoát khỏi sự ghét bỏ, xa lánh của khán giả.

Đổng Khiết thân bại danh liệt vì scandal ngoại tình. Những tin đồn bất lợi liên tục xuất hiện, làm hoen ố thêm hình ảnh của nữ diễn viên. Cô bị cho là từng mang thai 3 tháng với Vương Đại Trị, phải sang Nhật phá thai. Chưa hết, ngôi sao 8x còn bị đưa tin đã cấm cản con trai gặp ông nội. Vợ của Vương Đại Trị và quản lý của Phan Việt Minh từng xúc phạm Đổng Khiết trên mạng xã hội, song, nữ diễn viên chọn cách giữ im lặng.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 7
Nhiều năm qua, nữ diễn viên ngăn cấm chồng cũ gặp lại con trai. Ảnh: Internet

Tai tiếng đời tư khiến Đổng Khiết thân bại danh liệt. Từ sao hạng A được săn đón, cô trở thành “con ghẻ” trong mắt nhiều nhà sản xuất. Nàng "Chúc Anh Đài" bị đẩy xuống tuyến phụ như trong Mẹ hổ bố mèo, Như Ý truyện, Tam quốc cơ mật. 

Diễn xuất của Đổng Khiết vẫn khiến khán giả với giới chuyên môn thừa nhận nhưng nhan sắc ngọt ngào thuở nào của "ngọc nữ" 8x đã không còn nữa. Bước vào tuổi tứ tuần, Đổng Khiết bắt đầu để lộ gương mặt già nua và mệt mỏi khi thiếu son phấn. Dáng vóc gầy gò của Đổng Khiết cũng khiến cô trở nên thiếu sức sống.

Đổng Khiết - 'ngọc nữ' thanh thuần bỗng hoen ố vì ngoại tình với trai xấu, 10 năm mang tiếng lẳng lơ - Ảnh 8

Vì sai lầm của bản thân, Đổng Khiết phải tự nhận trái đắng, từ "ngọc nữ" vạn người mê trở thành "trà xanh" bị chỉ trích dữ dội. Hiện tại, cuộc sống riêng của Đổng Khiết là ẩn số với truyền thông. 

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Từ khóa:   Đổng Khiết Phan Việt Minh Vương Đại Trị sao Hoa ngữ showbiz Hoa ngữ

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