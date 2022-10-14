Bắt gặp Châu Tinh Trì lủi thủi đi ăn tại quán bình dân, tuổi xế chiều cô độc của 'vua hài' khiến nhiều người xót xa

Sao quốc tế 14/10/2022 15:54

Hình ảnh mới đây của Tinh Gia tại một quán ăn bình dân khiến nhiều người chạnh lòng, xót xa.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh Châu Tinh Trì một mình đi ăn tại nhà hàng bình dân. Người khản giả nhận ra "vua hài" và đã chụp ảnh ngôi sao nổi tiếng từ phía sau và chia sẻ trên mạng xã hội. Bức ảnh này đã nhanh chóng gây chú ý của cư dân mạng.

Bắt gặp Châu Tinh Trì lủi thủi đi ăn tại quán bình dân, tuổi xế chiều cô độc của 'vua hài' khiến nhiều người xót xa - Ảnh 1
Châu Tinh Trì lủi thủi đi ăn một mình. Ảnh: Internet

Trong ảnh cho thấy, Châu Tinh Trì mặc giản dị, anh đội mũ nhưng vẫn để lộ mái tóc bạc cùng thân hình gầy nhỏ. Nhiều người bày tỏ thương cảm với nam ngôi sao khi vẫn sống cô độc ở tuổi 60: "Tinh Gia quá già rồi", "Anh ấy rất cần có ai ở bên cạnh khi tuổi đã xế chiều", "Giàu có và nổi tiếng nhưng cuộc sống lại cô độc như thế cũng đáng thương"...

Nhắc đến Châu Tinh Trì là người ta nhớ đến ngay hình ảnh một "Vua hài" với hàng loạt phim cười nhảm gắn liền tuổi thơ của không biết bao nhiêu người. Suốt thập niên 90, Tinh Gia nắm giữ kỷ lục nhiều lần đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tại Hong Kong nhất. Không chỉ có tài năng diễn xuất, Châu Tinh Trì còn tự viết kịch bản đồng thời đạo diễn cho một số bộ phim. Từ điện ảnh tới truyền hình, phim của ông luôn đạt được tiếng vang cả trong và ngoài nước.

Tinh Gia cũng được giới truyền thông gọi là "vua hài châu Á". Có thể nói, với thâm niên 40 năm trong nghề, Châu Tinh Trì đã gầy dựng đế chế phim hài vang danh khó ai có thể so bì được.

Bắt gặp Châu Tinh Trì lủi thủi đi ăn tại quán bình dân, tuổi xế chiều cô độc của 'vua hài' khiến nhiều người xót xa - Ảnh 2

Trên truyền hình, Châu Tinh Trì từng được hợp tác với những giai nhân nổi tiếng nhất nhì showbiz như Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Củng Lợi, Chu Ân, Lý Gia Hân, Trương Mẫn... Ở ngoài đời, Châu Tinh Trì cũng mang danh đào hoa, trải qua nhiều mối tình nhưng rốt cuộc đến tận bây giờ anh vẫn cô đơn một mình ở tuổi 60.

Hầu hết, những mối tình của ông với nhiều cái tên nổi bật làng giải trí Hong Kong như La Huệ Quyên, Chu Ân, Mạc Văn Úy, Vu Văn Phượng...đều không có kết thúc đẹp. Châu Tinh Trì từng chia sẻ, bản thân quá mải mê với công việc mà quên mất việc trân trọng người con gái bên cạnh mình.

Tuy nhiên nhiều thông tin cho rằng đừng tình duyên của vua hài gặp trắc trở một phần là do lối sống tằn tiện. Theo đó, nhiều mỹ nhân đi qua cuộc đời Tinh gia từng tiết lộ "gãy gánh" tình cảm với ông một phần vì cách chi tiêu tiết kiệm quá mức.

Bắt gặp Châu Tinh Trì lủi thủi đi ăn tại quán bình dân, tuổi xế chiều cô độc của 'vua hài' khiến nhiều người xót xa - Ảnh 3

Nhiều lần báo chí chụp lại hình ảnh Châu Tinh Trì đi ăn một mình lặng lẽ, trầm mặc. Tài tử từng một vài lần nhắc đến nỗi cô đơn trong cuộc sống. Khi hoàn thành phim Mỹ nhân ngư, nam tài tử cho biết sống một mình yên tĩnh, nhưng cô độc. Châu Tình Trì từng bày tỏ nỗi niềm trong ca khúc vỏn vẹn 80 chữ "Vô địch" - nhạc phim Mỹ nhân ngư: "Vô địch làm gì mà cô đơn đến thế. Vô địch làm gì sao trống rỗng đến vậy. Một mình bước trên đỉnh cao, gió lạnh không ngừng táp đến. Ai hiểu thấu nỗi cô đơn của tôi".

Dù sự nghiệp đỉnh cao và gia tài nhiều người mơ ước, nhưng sự cô đơn của ông khiến người hâm mộ phải xót xa. Để đạt đến vị trí như ngày hôm nay, Châu Tinh Trì đã đánh đổi không ít, kể cả sự cô độc khi về già. Dù vậy, những người yêu mến Tinh gia vẫn cho rằng "vua hài kịch" không bao giờ cô đơn bởi bên cạnh ông vẫn còn có rất đông người hâm mộ dành tình cảm đặc biệt cho vua hài, mặc cho nhiều thị phi bủa vây, họ vẫn dõi theo và ủng hộ nam tài tử gạo cội này.

Khi tuổi tác ngày càng lớn, nam nghệ sĩ càng ít xuất hiện công khai hay trả lời phỏng vấn nếu không ra mắt dự án mới. Hiện Châu Tinh Trì chọn cuộc sống kín tiếng, ăn mặc xuề xòa, bình dân và ít quan tâm thế sự. Cuộc sống của sao nam chỉ xoay quanh phim ảnh và mẹ già.

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