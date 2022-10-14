Truyền thông nhiều lần cho biết Trịnh Gia Dĩnh là mối tình đầu của Trần Khải Lâm, người đẹp cũng không hề phủ nhận điều này.

Mới đâu, Hoa hậu Hong Kong 2014 Trần Khải Lâm tham dự một sự kiện công khai, đã hé lộ đôi chút về chuyện tình ngọt ngào giữa cô và ông xã Trịnh Gia Dĩnh .

Khi được phóng viên hỏi nụ hôn đầu tiên của hai người là lúc nào, nàng hậu ngại ngùng đáp: "Trên sân thượng của TVB".

Trần Khải Lâm hé lộ cô gặp ông xã trong một dự án của TVB: "Trong quá trình quay phim, anh ấy đã chăm sóc tôi rất chu đáo, dần dần hai bên có hảo cảm với đối phương".

Với người hâm mộ TVB, Trịnh Gia Dĩnh từng được mệnh danh là nam thần trong lòng nhiều cô gái. Ở độ tuổi ngoài 50, Thị đế TVB vẫn giữ được sự trẻ trung, vẻ đẹp nam tính, thân hình chuẩn cùng diễn xuất đa dạng.

Năm 2014, Trịnh Gia Dĩnh ghép đôi cùng Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm trong bộ phim Cương Thi. Ít ai ngờ rằng đây là bộ phim khiến cả hai nên duyên.

Tháng 5/2015, sau bao lần úp mở cuối cùng Trịnh Gia Dĩnh cũng chính thức lên tiếng thừa nhận hẹn hò với Trần Khải Lâm - Hoa hậu Hong Kong 2014. Làng giải trí ngay lập tức dậy sóng trước thông tin này.

Mối tình của Gia Dĩnh và Khải Lâm phải đối diện với vô vàn thử thách. Người hâm mộ của Trịnh Gia Dĩnh lên tiếng chê bai Khải Lâm là cô gái thiếu chiều sâu, quá trẻ tuổi nên khó lòng chăm sóc tốt cho thần tượng của họ. Ngược lại, những người yêu mến Khải Lâm thì phàn nàn về tuổi tác của Trịnh Gia Dĩnh.

Gia đình của người đẹp kinh doanh dầu mỏ, sở hữu khối tài sản hơn 1,5 tỷ HKD. Vì vậy, cha mẹ hoa hậu từng phản đối kịch liệt mối quan hệ của cặp sao Hong Kong vì chênh lệch lớn về tuổi tác, địa vị lẫn điều kiện kinh tế. Sau 4 năm chứng minh tình cảm, Trịnh Gia Dĩnh mới được gia đình bạn gái tin tưởng, đồng ý để Khải Lâm kết hôn.

Hôn nhân hạnh phúc của Trịnh Gia Dĩnh và bà xã khiến nhiều ngưỡng mộ. Ảnh: Intrenet

Sau khi theo chồng về dinh, Trần Khải Lâm gần như rút lui showbiz để chuyên tâm chăm nom con nhỏ. Người đẹp ít xuất hiện song vẫn giữ được sức hút với các nhãn hàng. Cô nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, đặc biệt các sản phẩm dành cho mẹ và bé.

Hiện tại, Trịnh Gia Dĩnh - Trần Khải Lâm là gia đình đáng ngưỡng mộ ở showbiz Hoa ngữ. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hong Kong nhiều lần thể hiện tình cảm, sự biết ơn và ngưỡng mộ với chồng hơn 22 tuổi. Trần Khải Lâm cho biết Trịnh Gia Dĩnh và hai con làm cuộc đời cô thay đổi, có nhiều niềm vui tiếng cười.