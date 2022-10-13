Từng mắng tình mới của con trai là 'con rệp', nay mẹ chồng cũ Từ Hy Viên đã thay đổi thái độ

Sao quốc tế 13/10/2022 18:13

Bà Trương Lan được cho là đã thay đổi thái độ, không còn "ghét ra mặt" với Trương Dĩnh Dĩnh - tình mới của con trai Uông Tiểu Phi.

Thời gian qua, dư luận đồn đoán Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên đang hẹn hò với hotgirl mạng xã hội tên Trương Dĩnh Dĩnh. Nhiều cư dân mạng đã đăng những bức ảnh chụp được khoảnh khắc thân mật của cả hai ở nơi công cộng. Thậm chí, cả hai được cho là đang sống chung với nhau.

Từng mắng tình mới của con trai là 'con rệp', nay mẹ chồng cũ Từ Hy Viên đã thay đổi thái độ - Ảnh 1
Uông Tiểu Phi được cho là hẹn hò với hotgirl mạng xã hội trước khi ly hôn Từ Hy Viên. Ảnh: Internet

Trước tin đồn hẹn hò của con trai, mẹ Uông Tiểu Phi là nữ doanh nhân Trương Lan đã lên livestream, bày tỏ bức xúc. Bà thẳng thắn thừa nhận không thích Trương Dĩnh Dĩnh, thậm chí còn so sánh cô với "con rệp". 

Trong quá khứ, bà Trương Lan cũng nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm giữa con trai và Trương Dĩnh Dĩnh. Bà nói rằng chỉ coi Từ Hy Viên là con dâu, hy vọng 2 con sớm quay về bên nhau.

Về phía Trương Dĩnh Dĩnh, cô cũng không ngại đáp trả trên trang cá nhân rằng: "Nếu so về tính cách thì tôi là chim hoàng yến".

Từng mắng tình mới của con trai là 'con rệp', nay mẹ chồng cũ Từ Hy Viên đã thay đổi thái độ - Ảnh 2
Mẹ Uông Tiểu Phi từng tuyên bố ngăn cấm Trương Dĩnh Dĩnh bước chân vào nhà họ Uông. Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây nhất, khi bà Trương Lan thực hiện livestream, một số cư dân mạng đã hỏi: "Uông Tiểu Phi đã có bạn gái chưa?". Đáp lại, bà Trương Lan trả lời: "Mọi người nên đi hỏi Tiểu Phi. Tôi chỉ quản con trai đến tuổi 18, sau khi nó đủ tuổi công dân là người đàn ông độc lập, có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi giờ già rồi, chỉ có thể lo sức khỏe của bản thân mình".

So với trước đây, thái độ của bà Trương Lan đã có chút thay đổi, không còn thẳng thừng chê bai, ghét bỏ Trương Dĩnh Dĩnh. Một số cư dân mạng cho rằng bà Trương Lan "lật mặt" nhanh hơn lật bánh tráng khi ngầm chấp nhận tình mới của con trai. Trong những lần phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân, bà Trương Lan còn khẳng định con trai vẫn độc thân và chưa hẹn hò với ai sau khi ly hôn Từ Hy Viên.

Theo tay săn ảnh nổi tiếng xứ Đài - Cát Tư Tề - cho biết, Uông Tiểu Phi qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh từ tháng 9/2021, trước khi anh chưa chính thức ly hôn Từ Hy Viên. Cát Tư Tề cũng tung ra nhiều hình ảnh của cặp đôi để làm bằng chứng. Uông Tiểu Phi trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng bởi hình tượng lăng nhăng, bỏ bê vợ con.

Trước đó, anh còn mất điểm khi lên tiếng tố cáo vợ cũ dùng thuốc cấm, sau đó phải xin lỗi Từ Hy Viên cùng gia đình cô. Cách đây không lâu, thiếu gia họ Uông nghẹn ngào chia sẻ anh muốn gặp 2 con nhưng bị Từ Hy Viên ngăn cấm.

Từng mắng tình mới của con trai là 'con rệp', nay mẹ chồng cũ Từ Hy Viên đã thay đổi thái độ - Ảnh 3
Trương Dĩnh Dĩnh - cô gái Uông Tiểu Phi hẹn hò - là hot girl mạng xã hội, có biệt danh "nữ thần băng giá" bởi gương mặt giống diễn viên Chu Nhân. Cô kém Tiểu Phi 14 tuổi. Ảnh: Internet

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 11/2021. Nguyên nhân được công bố là cả hai có tính cách khó dung hòa, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Tháng 3, cô công bố kết hôn với nam ca sĩ Koo Jun Yup. Từ Hy Viên cho biết không tổ chức đám cưới, sinh con cho DJ người Hàn.

 

Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt?

Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt?

Ông Vương Chí Tài - chồng 'Tình Nhi' Vương Diễm đã rao bán căn biệt thự 2 vợ chồng từng chung sống để gánh khoản nợ khổng lồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Uông Tiểu Phi Từ Hy Viên Trương Dĩnh Dĩnh mẹ Uông Tiểu Phi sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt?

Chồng Vương Diễm bán biệt thự trả nợ, cuộc sống nhung lụa của nàng 'Tình Nhi' đẹp nhất màn ảnh đã chấm dứt?

Nữ sĩ Quỳnh Dao bùi ngùi thăm lại 'kỷ vật tình yêu' của chồng quá cố

Nữ sĩ Quỳnh Dao bùi ngùi thăm lại 'kỷ vật tình yêu' của chồng quá cố

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng?

Chồng cũ Dương Mịch đang hẹn hò, đối phương đã có chồng?

Hậu bị vợ cũ tố ngoại tình, Vương Lực Hoành mua đồ sinh nhật cho con gái

Hậu bị vợ cũ tố ngoại tình, Vương Lực Hoành mua đồ sinh nhật cho con gái

Châu Tấn bị nghi 'dao kéo' để níu giữ thanh xuân khi để lộ cằm nhọn, gương mặt khác lạ

Châu Tấn bị nghi 'dao kéo' để níu giữ thanh xuân khi để lộ cằm nhọn, gương mặt khác lạ

Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn?

Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn?

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 52 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 52 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 52 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 49 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI