Từng mắng tình mới của con trai là 'con rệp', nay mẹ chồng cũ Từ Hy Viên đã thay đổi thái độ

Trước tin đồn hẹn hò của con trai, mẹ Uông Tiểu Phi là nữ doanh nhân Trương Lan đã lên livestream, bày tỏ bức xúc. Bà thẳng thắn thừa nhận không thích Trương Dĩnh Dĩnh, thậm chí còn so sánh cô với "con rệp".

Thời gian qua, dư luận đồn đoán Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên đang hẹn hò với hotgirl mạng xã hội tên Trương Dĩnh Dĩnh . Nhiều cư dân mạng đã đăng những bức ảnh chụp được khoảnh khắc thân mật của cả hai ở nơi công cộng. Thậm chí, cả hai được cho là đang sống chung với nhau.

Về phía Trương Dĩnh Dĩnh, cô cũng không ngại đáp trả trên trang cá nhân rằng: "Nếu so về tính cách thì tôi là chim hoàng yến".

Trong quá khứ, bà Trương Lan cũng nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm giữa con trai và Trương Dĩnh Dĩnh. Bà nói rằng chỉ coi Từ Hy Viên là con dâu, hy vọng 2 con sớm quay về bên nhau.

Mẹ Uông Tiểu Phi từng tuyên bố ngăn cấm Trương Dĩnh Dĩnh bước chân vào nhà họ Uông. Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây nhất, khi bà Trương Lan thực hiện livestream, một số cư dân mạng đã hỏi: "Uông Tiểu Phi đã có bạn gái chưa?". Đáp lại, bà Trương Lan trả lời: "Mọi người nên đi hỏi Tiểu Phi. Tôi chỉ quản con trai đến tuổi 18, sau khi nó đủ tuổi công dân là người đàn ông độc lập, có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi giờ già rồi, chỉ có thể lo sức khỏe của bản thân mình".

So với trước đây, thái độ của bà Trương Lan đã có chút thay đổi, không còn thẳng thừng chê bai, ghét bỏ Trương Dĩnh Dĩnh. Một số cư dân mạng cho rằng bà Trương Lan "lật mặt" nhanh hơn lật bánh tráng khi ngầm chấp nhận tình mới của con trai. Trong những lần phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân, bà Trương Lan còn khẳng định con trai vẫn độc thân và chưa hẹn hò với ai sau khi ly hôn Từ Hy Viên.

Theo tay săn ảnh nổi tiếng xứ Đài - Cát Tư Tề - cho biết, Uông Tiểu Phi qua lại với Trương Dĩnh Dĩnh từ tháng 9/2021, trước khi anh chưa chính thức ly hôn Từ Hy Viên. Cát Tư Tề cũng tung ra nhiều hình ảnh của cặp đôi để làm bằng chứng. Uông Tiểu Phi trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng bởi hình tượng lăng nhăng, bỏ bê vợ con.

Trước đó, anh còn mất điểm khi lên tiếng tố cáo vợ cũ dùng thuốc cấm, sau đó phải xin lỗi Từ Hy Viên cùng gia đình cô. Cách đây không lâu, thiếu gia họ Uông nghẹn ngào chia sẻ anh muốn gặp 2 con nhưng bị Từ Hy Viên ngăn cấm.

Trương Dĩnh Dĩnh - cô gái Uông Tiểu Phi hẹn hò - là hot girl mạng xã hội, có biệt danh "nữ thần băng giá" bởi gương mặt giống diễn viên Chu Nhân. Cô kém Tiểu Phi 14 tuổi. Ảnh: Internet

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 11/2021. Nguyên nhân được công bố là cả hai có tính cách khó dung hòa, cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn. Nữ diễn viên giành quyền nuôi dưỡng hai con. Tháng 3, cô công bố kết hôn với nam ca sĩ Koo Jun Yup. Từ Hy Viên cho biết không tổ chức đám cưới, sinh con cho DJ người Hàn.