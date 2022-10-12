Theo lời kể những người có mặt, anh loay hoay tìm kiếm, cuối cùng chọn một chiếc xe đạp màu xanh cho bé gái. Sinh nhật con gái thứ hai của anh sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Mới đây, người đi đường bắt gặp Vương Lực Hoành đạp xe đạp, đội mũ bảo hiểm xuất hiện tại một cửa hàng ở Đài Loan. Nam diễn viên ăn mặc đơn giản, che khẩu trang, nhiều người nhận xét anh tăng cân hơn trước.

Tháng 12/2021, Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi thông báo đường ai nấy đi sau hai năm ly thân. Lý Tịnh Lôi sau đó lên tiếng chỉ trích chồng ngoại tình, coi cô như "máy đẻ", đối xử không tốt với cô trong thời gian hôn nhân. Song, Lý Tịnh Lôi không đưa ra được bằng chứng Vương Lực Hoành phản bội, trong khi đó nam ca sĩ trình bày đủ giấy tờ chứng minh đã chu cấp cho vợ cũ và các con. Vụ việc khiến cả hai bước vào cuộc "khẩu chiến" trên truyền thông.

Sau khi chọn được xe, anh ra về, tâm trạng rất vui vẻ. Đây là lần hiếm hoi Vương Lực Hoành xuất hiện, kể từ scandal kiện cáo giữa anh và vợ nổ ra.

Vợ chồng Vương Lực Hoành - Từ Tịnh Lôi có cuộc chiến pháp lý sau ly hôn. Anhr: Intrenet

Vương Lực Hoành cho biết vợ chồng ly thân từ năm 2019, quãng thời gian chung sống dài 5 năm tám tháng là giai đoạn anh khủng hoảng, khiếp sợ vì bị Lý Tịnh Lỗi uy hiếp. Anh kể khi còn yêu nhau, Lý Tịnh Lỗi mang thai, anh vừa mừng vừa lo vì chưa tính tới chuyện kết hôn. Nhưng Lý Tịnh Lỗi nói với anh: "Nếu hôm nay không kết hôn, em sẽ biến mất, đứa bé trong bụng, cả đời này anh cũng đừng mong gặp". Vương Lực Hoành lo lắng, lập tức đăng ký kết hôn với cô tại New York, Mỹ năm 2014, nhưng hôn nhân không hạnh phúc.

Hiện vụ việc vẫn chưa được dàn xếp ổn thỏa, tuy nhiên đôi vợ chồng cố gắng duy trì hòa bình, nhằm mục tiêu cho con có cuộc sống yên ổn. Một số nguồn tin cho hay Vương Lực Hoành hiện không hoạt động trong showbiz Đại lục mà về Đài Loan "ở ẩn", thi thoảng cùng bạn bè gặp gỡ. Anh được cho chuyển nhà đến gần nhà cũ để tiện thăm con.

Sự nghiệp huy hoàng của Vương Lực Hoành bỗng chốc tan biến vì cuộc hôn nhân 8 năm. Ảnh: Internet

Vương Lực Hoành sinh năm 1976, là nam ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan từng 4 lần đoạt giải thưởng Golden Melody Award và là diễn viên thành công ở Đài Loan cũng như toàn châu Á.

Trong hơn 2 thập kỷ ca hát, anh phát hành 25 album với hơn 13 triệu bản được bán ra. Doanh số của album ghi âm live show Heroes of Earth 2006 Concert phá vỡ 6 kỷ lục vào thời điểm đó.

Vương Lực Hoành là nghệ sĩ tài năng bậc nhất với khả năng biểu diễn piano, violin, guitar, trống, kèn, đàn tranh, sáo và nhiều nhạc cụ khác. Anh thậm chí còn từng được mời làm nhạc trưởng cho dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng Hong Kong Philharmonic và trở thành ca sĩ nhạc pop đầu tiên của châu Á có vinh dự này.

Trước khi xảy ra scandal, Vương Lực Hoành vẫn là nghệ sĩ được khán giả Trung Quốc yêu mến. Anh được mời tham gia nhiều chương trình lớn, trở thành huấn luyện viên của The Voice China. Vương Lực Hoành được coi là huyền thoại âm nhạc tiếng Hoa.