Vương Lực Hoành và vợ cũ xóa hết bài đấu tố nhau trên mạng xã hội

Sao quốc tế 27/07/2022 15:06

Vương Lực Hoành và vợ cũ Lý Tịnh Lôi vì lợi ích của các con nên đã xóa hết các bài đăng đấu tố lẫn nhau trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Đài Loan, mới đây phòng làm việc của Vương Lực Hoành đã đưa ra một thông báo mời về tình hình ly hôn của anh và Lý Tịnh Lôi. Cụ thể, nam ca sĩ và vợ cũ đã đồng ý với đề nghị của Văn phòng xã hội chính quyền thành phố Đài Bắc, tiến hành xóa hết các bài đăng đấu tố nhau trên mạng xã hội.

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Vương Lực Hoành và vợ cũ đã đồng ý xóa hết các bài đăng đấu tố nhau trên mạng xã hội

Được biết, đề nghị này dựa trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, nagưn chặn con cái nhìn thấy các tranh chấp giữa cha mẹ thông qua nền tảng MXH trong tương lai. Hiện tại, trên trang cá nhân của Vương Lực Hoành chỉ còn bài viết thông báo ly hôn.

Vào tháng 12 năm ngoái, sau khi Vương Lực Hoành xác nhận đã ly hôn với người vợ đã bên mình 8 năm, Lý Tịnh Lôi đã cho đăng tải một bức tâm thư tố cáo chồng cũ thường xuyên "bạo lực lạnh" với cô, xem cô như máy đẻ, ngoại tình nhiều lần, nghiện sex và mắc chứng rối loạn nhân cách ái kỷ,...

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Vào tháng 12 năm ngoái, sau khi Vương Lực Hoành bị vớ cũ tố cáo sau thông báo ly hôn

Không lâu sau đó, Vương Lực Hoành buộc phải viết thư xin lỗi vợ. Nam diễn viên cũng thông báo tạm ngưng sự nghiệp để chuyên tâm chăm sóc con cái và nhìn nhận lại lỗi lầm bản thân.

Hiện tại, Vương Lực Hoành và vợ cũ vẫn đang trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng sau khi ly hôn. Họ xảy ra mâu thuẫn về quyền nuôi dưỡng con cái. Nam nghệ sĩ đâm đơn kiện Lý Tịnh Lôi vì cấm anh thăm con 6 tháng qua. Lần ra tòa gần đây, họ có màn tranh tụng 7 tiếng nhưng vẫn không thể đạt được tiếng nói chung.

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