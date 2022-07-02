Hậu ồn ào ly hôn, Vương Lực Hoành bị tố qua lại với gái bán hoa

Sao quốc tế 02/07/2022 18:34

Sau cuộc ly hôn ồn ào với vợ cũ, "thiên vương châu Á" Vương Lực Hoành mới đây lại vướng vào nghi vấn qua lại với gái làng chơi.

HK01 đưa tin, phóng viên giải trí Ge Siqi và luật sư người Đài Loan Li Yusheng mới đây đã công khai một tin tức có liên quan đến Vương Lực Hoành ngay trên sóng chương trình trực tiếp.

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Vương Lực Hoành liên tục gặp 'phốt' từ cuối năm 2021 đến nay - Ảnh: Internet

Theo đó, họ khẳng định thời gian qua có rất nhiều cô gái ăn mặc gợi cảm ra vào nhà riêng của Vương Lực Hoành. Đặc biệt, sau khi theo dõi những người này, cặp đôi phát hiện những tin nhắn ám muội giữa nam ca sĩ họ Vương cùng với các cô gái này như "Kết thúc nhé", "Tiền đã được nhận".

Cả hai người ẩn ý cho rằng Vương Lực Hoành đang có nhiều mối quan hệ phức tạp với các cô gái làng chơi sau khi ly hôn. Cũng trong chương trình này, khi được yêu cầu cung cấp bằng chứng xác thực thì Li Yusheng từ chối và tuyên bố sẽ dùng thứ này như biện pháp bảo vệ mình nếu chẳng may bị kiện ra tòa.

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Vương Lực Hoành từng bị vợ cũ Lý Tịnh Lôi tố cáo mua dâm trong khoảng thời gian hai người còn bên nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tin tức này lại không hề chấn động vì trước đó anh từng bị vợ cũ Lý Tịnh Lôi tố cáo mua dâm trong khoảng thời gian hai người còn bên nhau.

Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi kết hôn từ năm 2013, cả hai có với nhau 2 bé gái và 1 bé trai kháu khỉnh. Trước truyền thông, nam ca sĩ luôn giữ hình tượng một người chồng, người cha mẫu mực, thậm chí anh từng dành những lời "có cánh" khi nói về bà xã: “Tôi muốn cảm ơn Tịnh Lôi vì nếu không có cô ấy, tôi sẽ không có tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này”.

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Trước truyền thông, Vương Lực Hoành luôn giữ hình tượng một người chồng, người cha mẫu mực - Ảnh: Internet

Vì vậy, vào tháng 12/2021, tin tức Lý Tịnh Lôi và Vương Lực Hoành đã ly hôn khiến ai cũng bất ngờ, cặp đôi trước đó đã ly thân từ năm 2019. Lý Tịnh Lôi tố chồng cũ nhiều lần ngoại tình, mua dâm, "chơi tập thể", xem cô như "máy đẻ",... Còn về phần "thiên vương châu Á", anh tiết lộ vợ cũ từng đe dọa và ép cưới mình, khiến bản thân anh phải sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc suốt nhiều năm.

Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lôi chưa tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận ly hôn

Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lôi chưa tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận ly hôn

Lý Tịnh Lôi và Vương Lực Hoành vẫn chưa đạt được thỏa thuận chung trong phiên tòa hòa giải ly hôn.

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