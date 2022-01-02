Gác lại hào quang sân khấu, Vương Lực Hoành bước vào 'cuộc chiến' giành lại quyền nuôi con

Sao quốc tế 02/01/2022 14:13

Vương Lực Hoành chuẩn bị bước vào cuộc chiến phân chia tài sản và giành quyền nuôi con với vợ cũ.

Vào ngày 2/1, trang ETtoday đưa tin những ngày qua Vương Lực Hoành được cho là sống tại studio, không trở về biệt thự riêng để tránh truyền thông. Đồng thời, anh đã gặp mặt vợ cũ Lý Tịnh Lôi để thương lượng việc phân chia tài sản và quyền nuôi con.

Theo truyền thông Đài Loan, nam ca sĩ thoải mái hơn trong việc bồi thường tiền bạc cho vợ cũ, nhưng anh muốn giành lại quyền chăm sóc ba đứa trẻ. Tuy nhiên, sau vụ ly hôn ồn ào, Lý Tịnh Lôi tố cáo Vương Lực Hoành ngoại tình, đối xử tệ bạc với cô, hình ảnh nam ca sĩ sụp đổ. Lý Tịnh Lôi còn khẳng định Vương Lực Hoành không quan tâm đến con. Do đó, nam ca sĩ muốn giành quyền nuôi con để lấy lại thiện cảm từ khán giả, xây dựng hình ảnh người cha tốt. Đồng thời, nam ca sĩ có thể giảm bớt khoản chi phí nuôi dưỡng con.

Gác lại hào quang sân khấu, Vương Lực Hoành bước vào 'cuộc chiến' giành lại quyền nuôi con - Ảnh 1
Vương Lực Hoành đánh mất hình tượng, sự nghiệp sau bê bối đời tư - Ảnh: Internet

Trước đó, Lý Tịnh Lôi từng tuyên bố từ chối "món quà" của Vương Lực Hoành, là căn nhà cao cấp tại Đài Bắc, nơi cô và các con đang sống. Cô khẳng định tin tưởng hoàn toàn vào sự phán xét của pháp luật thay vì để chồng "tặng". Người vợ nói không hề có một chút oán giận nào đối với chồng và mong rằng nửa kia có thể sửa sai để lấy lại được sự tôn trọng của khán giả.

Ngoài ra, vì Lý Tịnh Lôi nắm được một số "yếu điểm" của Vương Lực Hoành nên nam ca sĩ nhượng bộ vợ trong nhiều điều khoản chia tay, kể cả về tiền bạc lẫn con cái.

Gác lại hào quang sân khấu, Vương Lực Hoành bước vào 'cuộc chiến' giành lại quyền nuôi con - Ảnh 2
Vợ chồng Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lôi khi còn bên nhau - Ảnh: Internet

Sau khi bê bối đời tư nổ ra, Vương Lực Hoành đã trở về Đài Loan. Nam ca sĩ tránh né ống kính, từ chối trả lời mọi câu hỏi từ phóng viên. Tiếp đó, nhiều đơn vị tổ chức sự kiện thông báo hủy buổi biểu diễn vào dịp cuối năm và đầu năm 2022 của nam ca sĩ. Các nhãn hàng cũng quay lưng, xóa và ẩn toàn bộ bài quảng cáo có liên quan đến ngôi sao xứ Đài. Hiện, anh đang đối mặt với mức bồi thường thiệt hại kinh tế lớn cho các thương hiệu.

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