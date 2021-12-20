Hàng loạt thương hiệu chấm dứt hợp với Vương Lực Hoành sau cáo buộc ngoại tình của vợ cũ

Sao quốc tế 20/12/2021 14:26

Scandal lớn nhất sự nghiệp của Vương Lực Hoành đã khiến cho nhiều nhãn hiệu đồng loạt quay lưng với anh chỉ trong một thời gian ngắn.

Sau khi Vương Lực Hoành tuyên bố cuộc hôn nhân của anh và người vợ Đài Loan đã chính thức kết thúc sau 8 năm bên nhau, vợ của của anh cũng đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân mình với nội dung "bóc phốt" anh ngoại tình, qua lại với gái mại dâm,..

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Vợ cũ của Vương Lực Hoành đã 'một lần kể hết' tất cả các tội trạng của nam tài tử trong thười gian hai người vẫn còn bên nhau

Vương Lực Hoành sau đó bị cư dân mạng toàn châu Á quay lưng và chỉ trích, nhiều người còn đùa rằng nếu nam ca sĩ được sinh ra tại Mỹ thì đã nhận được giải Oscar vì đóng tròn vai diễn "nam thần hoàn mỹ" trong nhiều năm như vậy. Ngay lập tức, nhiều nhãn hàng có nam tài tử là gương mặt đại diện cũng đưa ra các động thái vô cùng rõ ràng.

Chỉ hai giờ sau khi bài viết của vợ cũ Vương Lực Hoành đăng tải, thương hiệu ô tô Nhật Bản Infiniti đã đưa ra thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng đại diện với nam tài tử trong khi hợp đồng này chỉ mới bắt đầu vào ngày 16/12.

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Hàng loạt các nhãn hiệu cùng dừng hợp tác với Vương Lực Hoành sau bê bối đời tư

Readboy - một công ty chuyên về các sản phẩm học tập điện tử cũng đưa ra quyết định tương tự. Công ty Trang sức Chow Tai Seng của Hong Kong cũng đưa ra thông báo rằng hợp đồng với Vương Lực Hoành đã kết thúc vào ngày 30/11 vừa qua và sẽ không có một sự hợp tác nào nữa trong tương lai.

Nhãn hiệu đồ chay GreenMonday có trụ sở tại Hong Kong - chuyên cung cấp thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật trên khắp châu Á - cũng tuyên bố rằng công ty và hai thương hiệu trực thuộc là Green Common và OMNI cũng sẽ chấm dứt hợp tác với Vương Lực Hoành.

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Đối diện với làn sóng tẩy chay từ Trung Quốc đại lục, tương lai của Vương Lực Hoành hiện là một dấu chấm hỏi to lớn

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đang khuyến khích các công ty ngừng hợp tác với Vương Lực Hoành. Được biết, quy mô hoạt động chủ yếu hiện nay của anh là Đài Loan.

Ảnh: Internet

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