Sau khi Vương Lực Hoành tuyên bố cuộc hôn nhân của anh và người vợ Đài Loan đã chính thức kết thúc sau 8 năm bên nhau, vợ của của anh cũng đã đăng tải một bài viết lên trang cá nhân mình với nội dung "bóc phốt" anh ngoại tình, qua lại với gái mại dâm,..

Vợ cũ của Vương Lực Hoành đã 'một lần kể hết' tất cả các tội trạng của nam tài tử trong thười gian hai người vẫn còn bên nhau

Vương Lực Hoành sau đó bị cư dân mạng toàn châu Á quay lưng và chỉ trích, nhiều người còn đùa rằng nếu nam ca sĩ được sinh ra tại Mỹ thì đã nhận được giải Oscar vì đóng tròn vai diễn "nam thần hoàn mỹ" trong nhiều năm như vậy. Ngay lập tức, nhiều nhãn hàng có nam tài tử là gương mặt đại diện cũng đưa ra các động thái vô cùng rõ ràng.