Scandal Vương Lực Hoành lại 'căng đét': Bị fan Châu Kiệt Luân mắng vì gọi gái đến nhà dưới danh nghĩa 'Châu tiên sinh'

Hậu công khai ly hôn, Vương Lực Hoành vướng vào scandal lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Hết bị vợ cũ tố ngoại tình, gọi gái mại dâm về nhà, nam ca sĩ còn bị đồn được bao nuôi, thậm chí phải nhập viện khâu vết rách ở vùng kín.

Tuy nhiên, sau khi drama nổ ra, Châu Kiệt Luân thẳng tay... unfollow Vương Lực Hoành trên Instagram. Động thái của Châu Kiệt Luân cho thấy anh coi thường những gã đàn ông tệ bạc, bỏ rơi vợ con.

Tiếp nối scandal của Vương Lực Hoành, cư dân mạng nhận ra động thái khác lạ của Châu Kiệt Luân. Được biết, Vương Lực Hoành và "thiên vương châu Á" là bạn thân thiết. Vào sinh nhật của Vương Lực Hoành tháng 5/2021, Châu Kiệt Luân còn đăng bài chúc mừng sinh nhật anh.

Châu Kiệt Luân hủy theo dõi bạn thân vì scandal.

Điều đáng chú ý, sau khi phát hiện Châu Kiệt Luân unfollow mình, Vương Lực Hoành bèn block tài khoản của thiên vương xứ Đài. Tuy nhiên, có vẻ do nhầm lẫn, Vương Lực Hoành đã block nhầm tài khoản của fan. Mới đây, đại fan Châu Kiệt Luân mắng thẳng mặt Vương Lực Hoành vì nam diễn viên "Sắc giới" từng gọi gái dưới danh nghĩa "Châu tiên sinh".

Người này đăng bài và tag thẳng tên Vương Lực Hoành vào bài viết: “Châu Kiệt Luân là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Cho hỏi Vương Lực Hoành tiên sinh, lúc ngài gọi gái lại tự xưng là Châu tiên sinh là đang làm cái quái quỷ gì vậy?

Có phải tính đến một ngày nếu sự việc bị vạch trần sẽ đổ hết lên đầu thiên vương họ Châu hay không?”. Bài đăng này thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đồng thời tên Châu Kiệt Luân cũng được treo lên hotsearch.

Vương Lực Hoành bị tố gọi gái đến nhà dưới danh nghĩa "Châu tiên sinh".

Ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện ra bài báo năm 2012, Vương Lực Hoành gọi gái về nhà, các cô gái nói với bảo vệ khu dân cư rằng đến nhà tìm “Châu tiên sinh”.

Trong video phóng viên theo chân 2 cô gái đến nhà Vương Lực Hoành, người này nói với bảo vệ muốn lên nhà ông Châu. Sau đó thì Vương Lực Hoành đã báo bảo vệ có thể để cô gái lên. Mỗi cô gái đều ở lại trong nhà Vương Lực Hoành khoảng 1 tiếng. Khi Vương Lực Hoành phát hiện mình bị phóng viên theo dõi và biết được hành tung đã đe dọa người bảo vệ phải chặn miệng phóng viên, nếu không sẽ báo lên công ty bảo vệ xử lý.

Hiện tại, phía Vương Lực Hoành vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.