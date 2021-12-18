Cựu sao phim 18+ Từ Nhược Tuyên và một nữ ca sĩ bị nghi ngờ là 'bạn giường' của Vương Lực Hoành

Sao quốc tế 18/12/2021 15:20

Drama của Vương Lực Hoành "căng hơn dây đàn" khi nhiều người bị lôi vào vụ việc của anh và vợ cũ.

Sau khi công khai ly hôn hôn vợ là Lý Tịnh Lôi, Vương Lực Hoành bất ngờ bị lôi vào loạt lùm xùm đời tư. Người đầu tiên "khơi chiến" là vợ cũ của anh - Lý Tịnh Lôi.

Cựu sao phim 18+ Từ Nhược Tuyên và một nữ ca sĩ bị nghi ngờ là 'bạn giường' của Vương Lực Hoành - Ảnh 1
Ồn ào ly hôn của Vương Lực Hoành gây xôn xao mạng xã hội.

 

Trong bài đăng tối 17/12, cô tố chồng cũ ngoại tình với nhiều người. Trong số đó, có một người phụ nữ đã có gia đình, cùng nhau lừa dối chồng người phụ nữ kia. Ngay sau đó, bài đăng của Lý Tịnh Lôi cư dân mạng liền truy tìm "người thứ ba này". Nữ diễn viên nổi tiếng Từ Nhược Tuyên bất ngờ bị lôi vào vụ việc. 

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Vương Lực Hoành đến chơi nhà Từ Nhược Tuyên trong mùa dịch vào tháng 9/2021. Hành động của nam ca sĩ bị cư dân mạng lên án. Ngay sau đó, anh phải lên tiếng xin lỗi và bị phạt 10.000 Đài tệ (hơn 8 triệu đồng).

Cựu sao phim 18+ Từ Nhược Tuyên và một nữ ca sĩ bị nghi ngờ là 'bạn giường' của Vương Lực Hoành - Ảnh 2
Từ Nhược Tuyên bị lôi vào sự việc. 

 

Từ Nhược Tuyên nổi lên nhờ đóng phim 18+ cùng bộ ảnh khỏa thân thuở 18. Cô kết hôn với doanh nhân Lý Vân Phong vào năm 2014, 2 vợ chồng đều giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết với Vương Lực Hoành.

Sau khi bị lôi vào vụ việc, phía Từ Nhược Tuyên đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định đây là tin bịa đặt. Nữ diễn viên sẵn sàng nhờ cậy pháp luật để chứng minh sự trong sạch.

Cựu sao phim 18+ Từ Nhược Tuyên và một nữ ca sĩ bị nghi ngờ là 'bạn giường' của Vương Lực Hoành - Ảnh 3
Từ Nhược Tuyên và chồng.

 

Trước Từ Nhược Tuyên, một cô gái khác cũng vướng vào bê bối của Vương Lực Hoành là Yumi (Tôn Vũ) của nhóm nhạc By2. Trước khi bị tố cáo, Yumi cũng từng vướng nghi vấn cặp kè Vương Lực Hoành.

Tới tối ngày 17/12, công ty quản lý tiếp tục chia sẻ tờ giấy thông báo cho biết Yumi đã báo công an, nữ ca sĩ không phải là tiểu tam.

Cựu sao phim 18+ Từ Nhược Tuyên và một nữ ca sĩ bị nghi ngờ là 'bạn giường' của Vương Lực Hoành - Ảnh 4
Yumi bị tố là tiểu tam.

 

Trưa ngày 18/12, Lý Tịnh Lôi thẳng tay chia sẻ bài viết từ studio của Yumi kèm dòng đáp trả gay gắt: "Hãy cho tôi cách thức liên lạc với cảnh sát, tôi muốn giao nộp chứng cứ. Cảm ơn nhé".

Động thái cao tay của Lý Tịnh Lôi khiến nhiều người khẳng định bà xã Vương Lực Hoành đang cố tình nhấn mạnh Yumi chính là tiểu tam có quan hệ bất chính với chồng mình.

Cựu sao phim 18+ Từ Nhược Tuyên và một nữ ca sĩ bị nghi ngờ là 'bạn giường' của Vương Lực Hoành - Ảnh 5
Phía nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận.

 

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Vương Lực Hoành đang vướng vào bê bối lớn nhất trong sự nghiệp của mình sau khi công khai ly hôn Lý Tịnh Lôi.

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