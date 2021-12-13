Những cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực nhất của các cặp sao đình đám Cbiz năm 2021

Cho tới thời điểm hiện tại, cả hai không còn nhắc đến nhau trên MXH hay trước ống kính truyền hình dù rằng vẫn đang cùng chăm sóc con . Trong khoảng thời gian qua, đã có rất nhiều lời đồn về cuộc ly hôn chóng vánh, tốn nhiều giấy mực của cả hai, tuy nhiên không có nhân vật nào đứng ra phản hồi.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng được xem là cặp trai tài gái sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, vào tháng 4 vừa rồi, cặp đôi đã xác nhận ly hôn sau gần 3 năm chung sống và có một cậu con trai chung.

Rất nhiều phỏng đoán về việc tại sao 2 người quyết định đường ai nấy đi. Thậm chí, có thuyết âm mưu cho rằng chính mẹ của Phùng Thiệu Phong có ý chê bai xuất thân của con dâu khiến mâu thuẫn trong gia đình trở nên gay gắt.

Hậu ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô ngày càng được nhiều nhãn hàng săn đón, nhan sắc cũng thăng hạng hơn trước. Biểu cảm và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh luôn khiến người đối diện hài lòng bởi sự tươi tắn, vui vẻ, đầy sức sống.

Trái lại, chồng cũ của cô - Phùng Thiệu Phong lại lộ dáng vẻ mệt mỏi, căng thẳng và xuống sắc. Mới đây, giới săn tin bắt gặp nam diễn viên họ Phùng ngồi trầm ngâm một mình trong xe hơi, hút thuốc lúc nửa đêm.

Trần Tư Thành - Đồng Lệ Á

Đúng vào ngày tỏ tình của Trung Quốc 20/5/2021, Đồng Lệ Á - Trần Tư Thành chính thức tuyên bố ly hôn.

Trên trang cá nhân, Trần Tư Thành đăng ảnh Đồng Lệ Á và con trên mạng xã hội cùng dòng trạng thái: "Câu chuyện 2011-2020 đã kết thúc... Hai người sẽ luôn là người tôi yêu nhất, chỉ đổi một thân phận khác để bảo vệ".

Đồng Lệ Á sau đó chia sẻ lại bài viết của Trần Tư Thành như động thái xác nhận tin tức, kèm dòng trạng thái: "Đời người là đáng giá. Tương lai vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi. Cảm ơn anh".

Động thái "đường ai nấy đi" của Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành mở màn cho ngày tỏ tình của Trung Quốc khiến nhiều khán giả "sốc". Các chủ đề xoay quanh cuộc ly hôn của cặp "sao" Hoa ngữ này ngay lập tức lọt "top hotsearch".

Được biết, sau khi hợp tác trong "Chuyện tình Bắc Kinh" (quay năm 2010 nhưng ra mắt năm 2012), Trần Tư Thành và Đồng Lệ Á đã nảy sinh tình cảm. Hai người công khai hẹn hò vào tháng 3-2012 và tổ chức đám cưới vào tháng 1-2014.

Cuối tháng 10-2015, người đẹp thông báo đang mang thai con đầu lòng và bé trai chào đời vào tháng 1-2016. Ngỡ tưởng cuộc sống gia đình mãi ấm êm thì từ năm 2017, Trần Tư Thành liên tiếp dính nhiều ồn ào tình ái. Thậm chí, nam diễn viên còn bị lộ bằng chứng cặp kè với người phụ nữ khác trong lúc Đồng Lệ Á mang thai.

Chuyện ly hôn của cặp đôi dường như đã được dự đoán trước và không khiến mọi người bất ngờ.

Tả Tiểu Thanh - Cao Quyền Kiện

Ngày 1/2/2021, trên trang cá nhân nữ diễn viên Tả Tiểu Thanh thông báo đã chính thức chấm dứt quan hệ vợ chồng với doanh nhân Cao Quyền Kiện. Cặp đôi chia tay sau 11 năm chung sống.

Nữ diễn viên viết: "Kết hôn, ly hôn hay không kết hôn là quyền lựa chọn của mỗi người. Tôi chọn cuộc sống vui vẻ mà tôi muốn".

Cao Quyền Kiện là doanh nhân giàu có, lớn hơn Tả Tiểu Thanh 20 tuổi. Hai người kết hôn vào tháng 10/2010 với hôn lễ hoành tráng ở Thượng Hải và Hong Kong.

Khi mới cưới Cao Quyền Kiện năm 2010, Tiểu Thanh bị đàm tiếu "lấy chồng già, kết hôn vì tiền", bởi doanh nhân hơn cô 20 tuổi, sở hữu tài sản hàng chục triệu USD. Năm 2011, diễn viên sinh con gái, kể từ đó cô dần hạn chế hoạt động nghệ thuật. Thời điểm gần đây cô mới bắt đầu tham gia chương trình giải trí và đóng phim trở lại.

Những năm gần đây, Tả Tiểu Thanh tham gia nhiều sản phẩm truyền hình như Thanh xuân đấu, Thượng Dương Phú, Yêu từng centimet, Luật sư tinh anh... Thập niên 2000, cô lưu dấu ấn với Vương triều Càn Long, Ly hôn kiểu Trung Quốc, Cà phê đắng, Đại khách sạn, Khang định tình ca, Hựu kiến Bạch Nương Tử, Danh bộ chấn Quan Đông, Thiên mạch truyền kỳ...

Vương Nhạc Luân - Lý Tương

Rạng sáng 30/11/2021, Vương Nhạc Luân bất ngờ chia sẻ 1 bài đăng trên mạng xã hội, tuyên bố anh và bà xã MC Lý Tương đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn từ tháng 7.

Nguyên nhân ly hôn được đạo diễn Vương đưa ra chính là việc tính cách của 2 vợ chồng không hợp, nhiều năm qua chuyện tình cảm liên tục gặp trục trặc. Không thể ngờ rằng trong những ngày tháng cuối cùng của năm 2021, Cbiz vẫn phải đón nhận tin tức đột ngột về 1 cặp đôi quyết định đường ai nấy đi.

Lý Tương sinh năm 1976, được biết đến là một trong những MC giàu có nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh công việc MC, cô tham gia nhiều lĩnh vực khác như diễn viên, nhà sản xuất và đầu tư chương trình truyền hình.

Cô từng có cuộc hôn nhân kín tiếng với tài phiệt trang sức Lý Hậu Lâm, tuy nhiên cả hai chia tay sau 2 năm gắn bó. Lý Tương kết hôn lần 2 cùng đạo diễn Vương Nhạc Luân vào năm 2009. Cả hai trước đó được biết đến như một gia đình lý tưởng của showbiz Hoa ngữ. Tuy nhiên, việc Vương Nhạc Luân nhiều lần bị chụp được ảnh "tòm tem" bên ngoài đã khiến 2 người rạn nứt.

Từ Hy Viên - Uông Tiểu Phi

Ngày 22/11, Sina đưa tin Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi xác nhận ly hôn sau 10 năm chung sống. Trong thông cáo gửi đến công chúng, cả hai cho biết chia tay hòa bình, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con cái.

Đám cưới của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên tổ chức vào tháng 3/2011 tại đảo Tam Á, được xem là sự kiện ầm ĩ làng giải trí lúc bấy giờ.

Sau khi kết hôn, thiếu gia họ Uông liên tục vướng vào những tin đồn ngoại tình, bị chụp ảnh tại các quán bar với nhiều cô gái. Về phía Từ Hy Viên, cô suy yếu cả thể chất lẫn tinh thần sau khi sinh con trai. Diễn viên từng kể vợ chồng thường cãi nhau do tính cách và quan điểm sống khác biệt. Người đẹp cũng phải gồng gánh trả nợ cho gia đình chồng cũ.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, bước vào làng giải trí Hoa ngữ từ năm 18-19 tuổi khi thành lập nhóm nhạc cùng em gái Từ Hy Đệ. Năm 2001, tên tuổi cô vụt sáng khắp châu Á với vai Sam Thái trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan. Từ khi kết hôn, cô ngừng đóng phim để sinh con, chăm lo gia đình.