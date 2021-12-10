Lên sóng muộn hơn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn 'lấn át' Dương Tử khi cùng nghề bác sĩ tâm lý

Sao quốc tế 10/12/2021 10:39

Hai bộ phim "Ai là hung thủ" của Triệu Lệ Dĩnh và "Nữ bác sĩ tâm lý" của Dương Tử hiện đang "làm mưa, làm gió" và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Trong khoảng thời gian này, hai dự án phim Ai là hung thủ" của Triệu Lệ Dĩnh và "Nữ bác sĩ tâm lý" của Dương Tử hiện đang "gây bão" trên các diễn đàn mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. 

Trong Ai là hung thủ, Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành Thẩm Vũ, một nữ bác sĩ chuyên điều trị tâm lý. Trong những tập đầu tiên, mỹ nhân họ Triệu diễn khá ổn, lột tả được vẻ xinh đẹp, ma mãnh và có chút gì đó bí ẩn của bác sĩ Thẩm. Đồng thời, tạo hình của nhân vật cũng "ghi điểm" trong mắt người xem. Triệu Lệ Dĩnh đã "hoá thân" thành hình ảnh một cô nàng Thẩm Vũ khá gần sát với hình tượng bác sĩ tâm lý ngoài đời thực, nhìn vô cùng điềm tĩnh, đáng tin cậy, đối xử khách sáo nhưng lại không quá vồ vập, xởi lởi với bệnh nhân.

trieu le dinhLên sóng muộn hơn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn 'lấn át' Dương Tử khi cùng nghề bác sĩ tâm lý - Ảnh 2
Khán giả đều dành lời khen ngợi cho sự trở lại ngoạn mục này của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất là ánh mắt của nữ diễn viên có phần rất khó đoán, nguy hiểm, không hề hiền lành, chính trực như những bộ phim trước đó. Các khán giả đều dành lời khen ngợi cho sự trở lại ngoạn mục này của Triệu Lệ Dĩnh.

trieu le dinh 1Lên sóng muộn hơn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn 'lấn át' Dương Tử khi cùng nghề bác sĩ tâm lý - Ảnh 4
Khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh 'ăn đứt' Dương Tử khi cả hai chung nghề - Ảnh: Internet

Trong khi đó, vai bác sĩ Hạ Đốn của Dương Tử thì bị chê dữ dội. Sau khi chiếu xong những tập đầu tiên, bộ phim "Nữ bác sĩ tâm lý" đã nhận được nhiều bình luận trái chiều. Nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt hơi cứng và sưng hơn nhiều so với bình thường, tổng thể gương mặt có nét gì đó hơi ngượng ngạo. Cũng bởi vậy mà nhân vật bác sĩ của Dương Tử hoá thân không có gì đặc sắc cả, biểu cảm không có gì khiến người xem phải trầm trồ.

duong tuLên sóng muộn hơn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn 'lấn át' Dương Tử khi cùng nghề bác sĩ tâm lý - Ảnh 6Lên sóng muộn hơn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn 'lấn át' Dương Tử khi cùng nghề bác sĩ tâm lý - Ảnh 7
Dương Tử hoá thân không có gì đặc sắc cả, biểu cảm không gây ấn tượng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chỉ vừa lên sóng được vài ngày, bộ phim "Ai Là Hung Thủ" do Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương và Đồng Tử Kiện đóng chính đã mở điểm Douban với con số 7,1 vô cùng ấn tượng, cao hơn hẳn 2 điểm so với bộ phim cùng đề tài là "Nữ Bác Sĩ Tâm Lý" của Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên.

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Từ khóa:   phim Hoa ngữ Triệu Lệ Dĩnh Dương Tử

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