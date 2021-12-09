'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm

Sao quốc tế 09/12/2021 19:04

“Ai là hung thủ” vừa ra mắt đã gây sốt màn ảnh xứ Trung nhưng lại vướng phải những lùm xùm không đáng có.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh trở lại màn ảnh nhỏ cùng tác phẩm mới đề tài phá án có tên Ai Là Hung Thủ.

Phim được cho là sự thay đổi táo bạo của người đẹp khi cô vào vai bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ, một nhân vật bí ẩn, có thể ở tuyến phản diện. 

'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm - Ảnh 1

Tuy nhiên trong tập phát sóng mới đây, một cư dân mạng tinh ý phát hiện ra đoàn làm phim sử dụng hình ảnh của nữ diễn viên Tống Thiến cho một vụ án giết người. Cụ thể trong một phân cảnh, hình ảnh Tống Thiến được dán trên tường hồ sơ chứng cứ về vụ án giết người liên hoàn. Đáng nói, Tống Thiến không hề có liên quan gì đến đoàn phim Ai Là Hung Thủ.

'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm - Ảnh 2
 'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm - Ảnh 3

Việc sử dụng hình ảnh một người bình thường, đặc biệt là một ngôi sao cho phân cảnh nhạy cảm này hiện đang phải nhận nhiều sự chỉ trích từ phía khán giả.

Ngay sau đó đoàn phim đã ra văn bản xin lỗi Tống Thiến. Sau đó, Tống Thiến cũng bình luận dưới bài xin lỗi của đoàn phim chiếc meme cute, đoàn làm phim cũng reply bình luận của Tống Thiến bày tỏ xin lỗi một lần nữa. Có thể nói, Tống Thiến đã cho thấy một pha xử lý phóng khoáng của mình.

Không chỉ khiến cư dân mạng bức xúc khi sử dụng hình ảnh của Tống Thiến, phim của Triệu Lệ Dĩnh cũng vướng vào nghi án đạo nhái poster của bộ phim Legal High của Nhật Bản ngay khi lên sóng. Cụ thể, netizen chỉ ra góc mặt và hành động của nhân vật, kiểu chữ… của poster phim Ai là hung thủ đều rất giống Legal High.

'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm - Ảnh 4

Theo Sohu, khán giả xứ Trung rất bức xúc khi biết êkíp đoàn phim bắt chước poster phim khác. "Tôi chẳng thấy sự khác biệt nào giữa poster 2 phim. Đây là sự sao chép trắng trợn", “Thậm chí kích cỡ các nhân vật trên hai poster đều giống nhau”, “Không thể hiểu nổi kiểu ăn cắp ý tưởng quá lộ liễu như thế này”… là những bình luận trên Weibo.

Sau khi vướng ồn ào ăn cắp ý tưởng, đoàn làm phim đã vội vã lên tiếng xin lỗi, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ poster.

'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm - Ảnh 5

Tuy nhiên, dân mạng vẫn chưa hài lòng với động thái nhận lỗi của phía đoàn làm phim Ai là hung thủ. Vài khán giả cho rằng chính êkíp tác phẩm đã cố tình tạo nên lùm xùm đạo nhái để phim gây chú ý ngay từ những tập đầu tiên. Một số khác lại chỉ trích cả đoàn làm phim và các diễn viên chính vì scandal đạo nhái trên.

Ai Là Hung Thủ là bộ phim thuộc thể loại hình sự, phá án, dựa trên câu chuyện có thật về một vụ án giết người hàng loạt. Phim có sự tham gia diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh, Đổng Tử Kiện và Tiêu Ương. Đặc biệt, Triệu Lệ Dĩnh còn được đạo diễn hết lời khen ngợi vì sự chăm chỉ, hết lòng vì công việc.

'Ai là hung thủ' của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng đã dính vô số lùm xùm - Ảnh 6

Nhiều cư dân mạng để lại lời khen ngợi bộ phim hấp dẫn, tình tiết nhanh và chặt chẽ. Phim đang dần bước vào phân đoạn cao trào, mang lại sự hấp dẫn cho người xem. 

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