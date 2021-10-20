Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ 'trùm cuối' khiến cô không thể giành được quyền nuôi con sau thời gian dài nhẫn nhịn.

Kể từ khi công bố ly hôn vào tháng 4/2021, những lùm xùm hậu chia tay của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong đó, việc nữ diễn viên họ Triệu không trực tiếp nuôi con mà lại để ông bà nội ở Thượng Hải chăm lo khiến dân tình đặt không ít nghi vấn về lý do đằng sau.

Mới đây vào ngày 20/10, trên trang BJH đã có một bài viết với tựa đề làm xôn xao MXH Hoa Ngữ: Triệu Lệ Dĩnh không thể nhẫn nhịn thêm, chủ động nói về lý do vì sao không giành quyền nuôi con.

Ảnh minh họa: Internet

Trong bài viết này, có một đoạn đã khiến dư luận xứ Trung hết sức bất ngờ: "Triệu Lệ Dĩnh để lộ sự buồn bã, bất lực trước nhà họ Phùng. Cô bày tỏ rằng mình rất muốn giành quyền nuôi bé Tương Tưởng nhưng mẹ của Phùng Thiệu Phong không đồng ý, nhất quyết đòi giữ đứa bé bên mình. Chính vì điều này mà nữ diễn viên chỉ còn cách từ bỏ quyền nuôi con".

Nếu như nội dung bài viết trên là thật, netizen cuối cùng cũng tìm ra "trùm cuối" đằng sau lý do mà Triệu Lệ Dĩnh không trực tiếp nuôi con đó chính là Phùng Thiệu Phong. Vốn từ lâu, trong làng giải trí C-biz, Phùng Thiệu Phong đã nổi tiếng là một "mama's boy" chính hiệu (con trai cưng của mẹ) nên việc này cũng không khó để lý giải. Rất có thể, tài tử họ Phùng vốn không dám phản bác ý kiến của mẹ nên Triệu Lệ Dĩnh mới mất quyền nuôi con.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, khi tham gia một chương trình, Triệu Lệ Dĩnh đã được hỏi về nguyên do giải bé Tưởng Tưởng cho Phùng Thiệu Phong nuôi, nữ diễn viên chỉ trả lời một câu: "Vì kinh tế anh ấy tốt hơn tôi". Trang BJH cũng cho rằng đây là nỗi lòng chung của những người làm mẹ, tuy rất muốn được ở bên cạnh con trai nhưng mỹ nhân họ Triệu vẫn muốn con được thừa hưởng nền giáo dục tốt nhất và cuộc sống đầy đủ nhất.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thi-ra-dang-sau-nguyen-nhan-khien-trieu-le-dinh-khong-nuoi-con-lai-la-su-hien-dien-cua-trum-cuoi-vo-cung-mau-mat-nay-432158.html