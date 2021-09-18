Bất ngờ với lý do nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 luôn mang di chúc bên người sau khi kết hôn

Park Ha Sun cho biết sau khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, cô đã chuẩn bị nhiều thứ cho tuổi già của mình trong tương lai, trong đó có cả việc luôn mang theo di chúc bên người.

Diễn viên Park Ha Sun được khán giả Việt biết đến thông qua vai diễn cô giáo trong bộ phim High Kick! The Revenge of the Short Legged (tựa Việt: Gia Đình Là Số 1 Phần 3). Ở tuổi 34, nữ diễn viên đã kết hôn với nam tài tử Ryu Soo Young và hạ sinh một bé gái xinh xắn.

Park Ha Sun tiết lộ cô đã lập di chúc trong thời gian 2 năm 'thất nghiệp' do kết hôn và sinh con - Ảnh: CIBS Mới đây, Park Ha Sun xuất hiện trên một chương trình truyền hình sau thời gian 2 năm nghỉ ngơi để kết hôn và sinh con. Tại chương trình, nữ diễn viên tiết lộ mình đã chuẩn bị di chúc từ lâu.

Đối diện với câu hỏi của MC rằng: "Cô Park Ha Sun đã chuẩn bị gì cho tuổi già của mình chưa?", nữ diễn viên rất bình thản trả lời: "Tôi đã chuẩn bị cả một bản di chúc". Người đẹp còn cho biết thêm bản di chúc này luôn nằm trong điện thoại và được cô mang theo bên mình dù đi đến đâu. Câu trả này thật sự đã khiến MC và cả các khách mời không khỏi thắc mắc vì sao một người mới 34 tuổi lại lo xa đến vậy? Các khách mời khác không khỏi bất ngờ sau khi nghe chia sẻ của nữ diễn viên - Ảnh: kbizoom Giải thích về hành động này, Park Ha sun cho biết: "Sau khi hẹn hò, tôi đã không tham gia dự án gì trong 2 năm. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị cho tương lai mặc dù không có việc làm ngay bây giờ". Vậy nên, cô đã đăng ký một lớp học yoga trên không và thậm chí lấy được cả chứng chỉ từ Ấn Độ.

Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu không khiến nữ diễn viên xinh đẹp bớt lo nghĩ về tương lai hay tuổi già của mình. Cô còn tiết lộ mình đã tự soạn hẳn một bản di chúc, dặn dò về những gì cần làm nếu chẳng may mình mất đột ngột và liệt kê tất cả các tài sản. Ngay cả các MC cũng 'câm nín' sau câu trả lời ngoài dự tính của Park Ha Sun - Ảnh: kbizoom Sau khi nghe những chia sẻ của Park Ha Sun, các MC và cả khách mời đều "câm nín" vì quá bất ngờ. Sau khi phát sóng, nhiều khán giả cũng phải cảm thán trước việc nữ diễn viên quá lo xa.

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