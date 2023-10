Bất ngờ với lý do nữ diễn viên Gia Đình Là Số 1 luôn mang di chúc bên người sau khi kết hôn

Diễn viên Park Ha Sun được khán giả Việt biết đến thông qua vai diễn cô giáo trong bộ phim High Kick! The Revenge of the Short Legged (tựa Việt: Gia Đình Là Số 1 Phần 3). Ở tuổi 34, nữ diễn viên đã kết hôn với nam tài tử Ryu Soo Young và hạ sinh một bé gái xinh xắn.



Park Ha Sun tiết lộ cô đã lập di chúc trong thời gian 2 năm 'thất nghiệp' do kết hôn và sinh con - Ảnh: CIBS

Mới đây, Park Ha Sun xuất hiện trên một chương trình truyền hình sau thời gian 2 năm nghỉ ngơi để kết hôn và sinh con. Tại chương trình, nữ diễn viên tiết lộ mình đã chuẩn bị di chúc từ lâu.