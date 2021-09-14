Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Vì những hình ảnh nhận quà từ người hâm mộ trước đây của Nhậm Gia Luân, nam diễn viên đã 'được' CCTV lấy làm ví dụ để chấn chỉnh lại văn hóa người hâm mộ.

Nhậm Gia Luân là một ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc, anh sinh năm 1989 và đang theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, phải đến bộ phim Châu Sinh Như Cố, tên tuổi nam diễn viên mới có dịp được biết đến rộng rãi. Mới đây, nam diễn viên bất ngờ bị đài truyền hình trung ương Trung Quốc réo tên vì một lý do chả vui vẻ gì. Tạo hình của Nhậm Gia Luân và Bạch Lọc trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet Cụ thể, vào tối ngày 13/9, trên kênh CCTV2 (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) một phóng sự nhỏ về văn hóa người hâm mộ nước này đã được phát sóng. Điều đáng chú ý là hình ảnh của nam diễn viên đang khá nổi tiếng là Nhậm Gia Luân bị đem ra làm ví dụ để chấn chỉnh lại cộng đồng fan của các nghệ sĩ.

Nhậm Gia Luân bị làm ví dụ minh họa cho văn hóa thần tượng trên CCTV2 - Ảnh: Sina Theo đó, CCTV2 cho rằng các ngôi sao và công ty quản lý của họ thường lợi dụng tình cảm của người hâm mộ để lôi kéo gây quỹ và bòn rút tiền bạc. Thậm chím nhiều cong ty còn có chiêu trò ác liệt hơn là tạo ra các cuộc tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ để tên tuổi của những người nổi tiếng này không hạ nhiệt. Mới đây, việc người hâm mộ quyên góp tiền để bình chọn cho thần tượng hay bêu rếu nhau trên MXH đã bị lên án vì hành động này được cho là gây ảnh hưởng xấu đến không gian mạng. Nhưng việc Nhâm Gia Luân xuất hiện trên một bản tin như vậy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi anh được biết đến với đời tư khá kín đáo, nói không với scandal.

Hình ảnh Nhậm Gia Luân 'tay xách nách mang' quà của fan từ năm 2017 bị đào lại - Ảnh: Weibo Tuy vậy, những hình ảnh cũ từ năm 2017 của nam diễn viên Châu Sinh Như Cố cho thấy, Nhậm Gia Luân đã nhận rất nhiều món quà đắt tiền từ người hâm mộ. Fan của anh chàng cũng từng quyên góp để mua album ủng hộ thần tượng nhưng lại không nhận được một chiếc album nào. Tuy vậy, Nhậm Gia Luân đã dừng việc nhận quà từ fan kể từ khi phim Cẩm Y Chi Hạ phát sóng hết - Ảnh: Internet Sau khi bản tin kết thúc, người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Nhậm Gia Luân vì theo họ việc nhận quà từ fan là một điều hết sức bình thường trước khi có công văn chấn chỉnh văn hóa thần tượng. Không những vậy, kể từ sau khi bộ phim Cẩm Y Chi Hạ phát sóng vào năm 2019 kết thúc, nam diễn viên cũng đã tuyên bố ngừng nhận quà từ phía người hâm mộ rồi nên việc hình ảnh anh bị CCTV2 đem ra làm minh họa thật sự không chấp nhận được.

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