Mỹ nam 'Châu Sinh Như Cố' bị đem ra làm ví dụ minh họa trên sóng truyền hình vì 'bòn tiền' người hâm mộ

Sao quốc tế 14/09/2021 10:42

Vì những hình ảnh nhận quà từ người hâm mộ trước đây của Nhậm Gia Luân, nam diễn viên đã 'được' CCTV lấy làm ví dụ để chấn chỉnh lại văn hóa người hâm mộ.

Nhậm Gia Luân là một ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc, anh sinh năm 1989 và đang theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Sau nhiều năm lăn lộn trong nghề, phải đến bộ phim Châu Sinh Như Cố, tên tuổi nam diễn viên mới có dịp được biết đến rộng rãi. Mới đây, nam diễn viên bất ngờ bị đài truyền hình trung ương Trung Quốc réo tên vì một lý do chả vui vẻ gì.

chau sinh nhu co 1
Tạo hình của Nhậm Gia Luân và Bạch Lọc trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào tối ngày 13/9, trên kênh CCTV2 (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) một phóng sự nhỏ về văn hóa người hâm mộ nước này đã được phát sóng. Điều đáng chú ý là hình ảnh của nam diễn viên đang khá nổi tiếng là Nhậm Gia Luân bị đem ra làm ví dụ để chấn chỉnh lại cộng đồng fan của các nghệ sĩ.

chau sinh nhu co 2
Nhậm Gia Luân bị làm ví dụ minh họa cho văn hóa thần tượng trên CCTV2 - Ảnh: Sina

Theo đó, CCTV2 cho rằng các ngôi sao và công ty quản lý của họ thường lợi dụng tình cảm của người hâm mộ để lôi kéo gây quỹ và bòn rút tiền bạc. Thậm chím nhiều cong ty còn có chiêu trò ác liệt hơn là tạo ra các cuộc tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ để tên tuổi của những người nổi tiếng này không hạ nhiệt.

Mới đây, việc người hâm mộ quyên góp tiền để bình chọn cho thần tượng hay bêu rếu nhau trên MXH đã bị lên án vì hành động này được cho là gây ảnh hưởng xấu đến không gian mạng. Nhưng việc Nhâm Gia Luân xuất hiện trên một bản tin như vậy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi anh được biết đến với đời tư khá kín đáo, nói không với scandal.

chau sinh nhu co 3
Hình ảnh Nhậm Gia Luân 'tay xách nách mang' quà của fan từ năm 2017 bị đào lại - Ảnh: Weibo

Tuy vậy, những hình ảnh cũ từ năm 2017 của nam diễn viên Châu Sinh Như Cố cho thấy, Nhậm Gia Luân đã nhận rất nhiều món quà đắt tiền từ người hâm mộ. Fan của anh chàng cũng từng quyên góp để mua album ủng hộ thần tượng nhưng lại không nhận được một chiếc album nào.

chau sinh nhu co 4
Tuy vậy, Nhậm Gia Luân đã dừng việc nhận quà từ fan kể từ khi phim Cẩm Y Chi Hạ phát sóng hết -  Ảnh: Internet

Sau khi bản tin kết thúc, người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Nhậm Gia Luân vì theo họ việc nhận quà từ fan là một điều hết sức bình thường trước khi có công văn chấn chỉnh văn hóa thần tượng. Không những vậy, kể từ sau khi bộ phim Cẩm Y Chi Hạ phát sóng vào năm 2019 kết thúc, nam diễn viên cũng đã tuyên bố ngừng nhận quà từ phía người hâm mộ rồi nên việc hình ảnh anh bị CCTV2 đem ra làm minh họa thật sự không chấp nhận được.

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Được biết, sau khi thông tin Ngô Diệc Phàm được đưa đến bệnh viện để chữa bệnh tình dục được lan truyền rộng rãi, mới đây sự thật về việc này đã được sáng tỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Nhất Sinh Nhất Thế Bạch Lộc

TIN LIÊN QUAN

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Sự thật đằng sau thông tin Ngô Diệc Phàm bị còng chân, áp giải tới viện để chữa bệnh tình dục

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Nữ thần tượng Trung Quốc gây tranh cãi vì thói quen ăn mặc ngắn cũn cỡn lại còn không chịu dùng nội y

Nữ thần tượng Trung Quốc gây tranh cãi vì thói quen ăn mặc ngắn cũn cỡn lại còn không chịu dùng nội y

Bất ngờ trước 15 lý do khiến Keanu Reeves được mệnh danh là "người mang tâm hồn thuần khiết, hiếm có khó tìm" trên thế giới

Bất ngờ trước 15 lý do khiến Keanu Reeves được mệnh danh là "người mang tâm hồn thuần khiết, hiếm có khó tìm" trên thế giới

Giữa tâm bão bị phong sát, hé lộ những dinh thự bạc tỷ ở trong và ngoài nước của Triệu Vy

Giữa tâm bão bị phong sát, hé lộ những dinh thự bạc tỷ ở trong và ngoài nước của Triệu Vy

Biến mới: Triệu Vy bị "xoá sổ" trong dự án đặc biệt với bạn thân Huỳnh Hiểu Minh, chuyện gì thế này?

Biến mới: Triệu Vy bị "xoá sổ" trong dự án đặc biệt với bạn thân Huỳnh Hiểu Minh, chuyện gì thế này?

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi