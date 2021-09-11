Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Sao quốc tế 11/09/2021 17:49

Cùng với bộ ảnh mới nhất mà nữ idol nhà YG chụp cùng Calvin Klein, nhãn hàng này cũng đã công bố Jennie chính thức trở thành đại sứ toàn cầu là người châu Á đầu tiên trong lịch sử nhãn hàng này.

Trước đây, Jennie (BLACKPINK) và Calvin Klein từng có nhiều lần "bắt tay" hợp tác trong các chiến dịch quảng bá của nhãn hàng đồ thể thao nổi tiếng này. Mỗi lần cái tên Jennie xuất hiện, chiến dịch quảng cáo đó đều gây được tiếng vang không ngờ và nhận được nhiều sự chú ý từ phía công chúng.

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Jennie rất quyến rũ và trưởng thành trong chiến dịch lần này của Calvin Klein - Ảnh: Calvin Klein
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Nữ idol còn trở thành người châu Á đầu tiên trong lịch sử làm đại sứ toàn cầu cho Calvin Klein - Ảnh: Calvin Klein

Mới đây, Calvin Klein lại tung ra những bức ảnh đầu tiên của Jennie cho chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mùa thu đông của nhãn hàng. Quả thật, Jennie rất xứng đáng với danh xưng "IT girl số 1 Kpop" khi bộ ảnh vừa được tung ra đã làm khuấy đảo mạng xã hội, mà thứ làm người ta chú ý nhất là thân hình chuẩn đồng hồ cát, vô cùng quyến rũ của nữ thần tượng.

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Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, Jennie cũng khiến dân tình đứng ngồi không yên với cảnh quay cận vòng 1 đầy đặn - Ảnh: Calvin Klein
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Khác với những lần hợp tác trước với nhãn hàng này, Jennie đã vô cùng dũng cảm khi chỉ mặc một set nội y trong nhiều bức ảnh - Ảnh: Calvin Klein

Trong đoạn video quảng bá mà Calvin Klein đăng tải trên YouTube, Jennie chỉ xuất hiện trong tích tắc với chiếc quần bò mặc hờ bên ngoài để "khoe khéo" bộ nội y thể thao màu trắng rất đặc trưng của CK. Người hâm mộ lại có dịp bị "sốc nhẹ" khi thương hiệu quay cận cảnh vào vòng 1 căng tròn của nữ idol.

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Như mọi lần, chiếc eo con kiến của nữ thần tượng được tận dụng triệt để - Ảnh: Calvin Klein
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Nhưng ngoài ra, lần này còn có sự góp mặt của đôi chân thon dài, săn chắc - Ảnh: Calvin Klein

Nếu ở những lần hợp tác trước, Jennie xuất hiện và để lộ vòng eo con kiến đã làm nhiều con dân phải "xịt máu mũi" thì ở chiến dịch lần này, cô nàng lại khá mạnh dạn khi chỉ mặc một bộ đồ lót thể thao và tạo dáng rất sexy. Tuy vậy, có lẽ vì hình tượng đã xây dựng từ lầu và biểu cảm sắc sảo, nữ idol được khen là quyến rũ nhưng không hề thô tục.

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Tuy sexy vô cùng, nhưng Jennie được nhận xét là không hề thô tục trong cả bộ ảnh - Ảnh: Calvin Klein
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Thần thái đỉnh cao của nữ idol nhà YG cũng là một điểm cộng lớn cho shoot hình lần này - Ảnh: Calvin Klein

Ở những shoot ảnh nghiêng, đường thắt eo đáng mơ ước của Jennie cùng với khe ngực lấp ló khiến bức hình trở nên sống động hơn gấp bội lần. Đồng thời, đôi chân dài quyến rũ cùng thần thái đỉnh cao của nữ idol cũng khiến người ta không thể bàn cãi thêm về quyết định biến Jennie trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein.

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Từ khóa:   Jennie (BLACKPINK) Jennie Calvin Klein

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