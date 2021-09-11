Jennie (BLACKPINK) làm nên lịch sử khi là người châu Á đầu tiên trở thành đại sứ toàn cầu của Calvin Klein

Trước đây, Jennie (BLACKPINK) và Calvin Klein từng có nhiều lần "bắt tay" hợp tác trong các chiến dịch quảng bá của nhãn hàng đồ thể thao nổi tiếng này. Mỗi lần cái tên Jennie xuất hiện, chiến dịch quảng cáo đó đều gây được tiếng vang không ngờ và nhận được nhiều sự chú ý từ phía công chúng.

Jennie rất quyến rũ và trưởng thành trong chiến dịch lần này của Calvin Klein - Ảnh: Calvin Klein

Nữ idol còn trở thành người châu Á đầu tiên trong lịch sử làm đại sứ toàn cầu cho Calvin Klein - Ảnh: Calvin Klein

Mới đây, Calvin Klein lại tung ra những bức ảnh đầu tiên của Jennie cho chiến dịch quảng bá bộ sưu tập mùa thu đông của nhãn hàng. Quả thật, Jennie rất xứng đáng với danh xưng "IT girl số 1 Kpop" khi bộ ảnh vừa được tung ra đã làm khuấy đảo mạng xã hội, mà thứ làm người ta chú ý nhất là thân hình chuẩn đồng hồ cát, vô cùng quyến rũ của nữ thần tượng.