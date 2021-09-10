Tuy đã xây dựng hình tượng sexy, quyến rũ nhưng việc cô nàng "thả rông" khi đi làm lại khiến nhiều người nóng mắt.

Khổng Tuyết Nhi là nữ idol sinh năm 1996 tại Tiềm Giang, Hồ Bắc, trực thuộc Công ty giải trí Thái Dương Xuyên Hòa. Trước đây, cô được biết đến là cựu thực tập sinh dưới trướng công ty giải trí JYP Entertainment của Hàn Quốc trong vòng 3 năm, sau đó cô về nước và debut trong một nhóm nhạc nữ vào năm 2016 nhưng không mấy nổi tiếng. Khổng Tuyết Nhi dduowjck nhiều người biết đến nhờ nhan sắc xinh đẹp - Ảnh: Internet Vào năm 2020, người đẹp nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2 và thành công ra mắt dưới danh nghĩa là thành viên của nhóm nhạc nữ Th9. Ngoài kỹ năng hát và nhảy, Khổng Tuyết Nhi còn thu hút một lượng lớn người hâm mộ bằng ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ.

Mới đây, trên MXH Trung Quốc Weibo lan truyền những hình ảnh của Khổng Tuyết Nhi trên phim trường. Điều đáng chú ý là nữ thần tượng chỉ mặc một chiếc áo khoác ngoài mà quên luôn việc mặc nội y. Bức ảnh cho thấy Khổng Tuyết Nhi không mặc nội y trên trường quay phim có nhiều đàn ông - Ảnh: Weibo Được biết, vào thời khắc bức ảnh được chụp, tại phim trường có rất nhiều fan của cô đang đứng xung quanh để được chụp ảnh thần tượng, bao gồm cả fan nam và fan nữ. Vì vậy, việc cô nàng "thả rông đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trên MXH.

Một bộ trang phục trình diễn của nữ idol vấp phải nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet Vì chiếc vấy quá ngắn nên khi nữ thần tượng nhảy múa, quần trong sẽ bị lộ hết ra ngoài - Ảnh: Internet Ở một số góc quay, nữ thân tượng còn lộ hết đồ bảo hộ ra khi trình diễn - Ảnh: Internet Sau khi những bức ảnh này được đăng tải, có rất nhiều người cho rằng một người nổi tiếng như Khổng Tuyết Nhi cần phải chú ý cách ăn mặc và giữ hình tượng đẹp trước công chúng. Tuy vậy, cũng có rất nhiều người lại bênh vực nữ thần tượng, cho rằng đây là quyền cá nhân của mỗi người, không nên quy chụp. Nhiều người cho rằng Khổng Tuyết Nhi cần chú trọng hơn về hình tượng của mình - Ảnh: Internet Từ trước đến nay, Khổng Tuyết Nhi vốn nổi tiếng bởi việc theo đuổi hình tượng gợi cảm nhưng không ý lần cô bị chỉ trích vì trang phục quá ngắn, hở han, phản cảm. Tuy rằng chỉ là chiếc quần bảo hộ được mặc bên trong váy nhưng độ dài chiếc váy vẫn quá ngắn so với bình thường khiến công chúng xem qua cũng "nóng hết cả người".

Mỹ nhân Tân Cương khoe trọn thân hình bốc lửa dù kín như bưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn khoe trọn những đường nét nóng bỏng trên cơ thể dù mặc kín như bưng.

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