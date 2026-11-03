Hồ Ca tiết lộ tình trạng sức khỏe ở tuổi 44, luôn mang thứ quan trọng này khi đi công tác

Sao quốc tế 03/11/2026 06:30

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, diễn viên Hồ Ca lần đầu chia sẻ về tình trạng sức khỏe ở tuổi 44 cùng những biện pháp chủ động phòng ngừa rủi ro. Nam diễn viên tiết lộ luôn mang theo thuốc nitroglycerin và thậm chí chuẩn bị cả máy khử rung tim tự động (AED) mỗi khi đi công tác.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, diễn viên Hồ Ca lần đầu chia sẻ về tình trạng sức khỏe ở tuổi 44 cùng những biện pháp chủ động phòng ngừa rủi ro. Nam diễn viên tiết lộ luôn mang theo thuốc nitroglycerin và thậm chí chuẩn bị cả máy khử rung tim tự động (AED) mỗi khi đi công tác.

Theo Hồ Ca, việc bảo vệ sức khỏe hiện không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn liên quan trực tiếp đến gia đình. Con gái anh vừa bắt đầu đi học mẫu giáo, trong khi bố mẹ đã bước vào tuổi cao. Nam diễn viên nhận thức rằng mình cần duy trì thể trạng tốt để có thể chăm sóc những người thân yêu.

“Tôi đang bước vào giai đoạn phải chăm sóc bố mẹ già và nuôi dạy con nhỏ. Chỉ khi chăm sóc bản thân mình trước tiên, tôi mới có khả năng chăm sóc gia đình”, anh chia sẻ.

Hồ Ca tiết lộ tình trạng sức khỏe ở tuổi 44, luôn mang thứ quan trọng này khi đi công tác - Ảnh 1

Một trong những nguyên nhân khiến Hồ Ca đặc biệt chú trọng sức khỏe là sự ra đi đột ngột của hai người bạn trong vòng hai tháng. Một người ngoài 50 tuổi, người còn lại trạc tuổi anh. Cả hai đều qua đời vì nhồi máu cơ tim. Những mất mát liên tiếp khiến nam diễn viên nhận ra các vấn đề tim mạch có thể xảy ra bất ngờ, ngay cả với những người chưa bước vào tuổi già.

Hồ Ca cho biết thể trạng của anh bắt đầu suy giảm rõ rệt sau tuổi 40. Trong nhiều năm, nam diễn viên thường xuyên làm việc với cường độ cao, lịch trình kéo dài và ít có thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt, khi tham gia bộ phim Phồn hoa, phần lớn cảnh quay diễn ra vào ban đêm. Việc đảo lộn giờ giấc sinh hoạt khiến anh nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt sức.

Hồ Ca tiết lộ tình trạng sức khỏe ở tuổi 44, luôn mang thứ quan trọng này khi đi công tác - Ảnh 2

Sau dự án này, Hồ Ca tiếp tục tham gia một bộ phim quay tại cao nguyên với thời gian kéo dài hơn 7 tháng. Trong một lần kiểm tra sức khỏe, anh được phát hiện có vấn đề về tim. Đây cũng là thời điểm nam diễn viên nghiêm túc nhìn nhận lại cách làm việc và chăm sóc cơ thể.

Anh ví sức khỏe giống như một chiếc thẻ tín dụng. Những năm tháng tuổi trẻ liên tục tiêu hao thể lực mà không chú ý nghỉ ngơi có thể để lại hậu quả khi cơ thể bước vào giai đoạn lão hóa.

Vì vậy, việc mang theo thuốc nitroglycerin và máy AED trong những chuyến công tác là cách Hồ Ca chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Anh cũng mong muốn có thể hỗ trợ người khác nếu xảy ra sự cố sức khỏe bất ngờ.

Sinh năm 1982, Hồ Ca là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Trung Quốc. Anh ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Tiên kiếm kỳ hiệp, Thần thoại, Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang và Phồn hoa.

Đầu năm 2023, Hồ Ca thông báo kết hôn và xác nhận đã đón con gái đầu lòng. Từ khi lập gia đình, nam diễn viên nhiều lần thể hiện sự thay đổi trong quan niệm sống, đặt trách nhiệm với vợ con và bố mẹ lên hàng đầu.

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