Hồ Ca nhận định diễn viên mới vào nghề thường chưa có nhiều quyền lựa chọn vai diễn, trước hết cần bảo đảm thu nhập để tự nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, họ cũng không nên vì áp lực mưu sinh mà quên mất điều mình thực sự mong muốn. Khi có nền tảng tài chính ổn định, diễn viên sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn hướng đi phù hợp.

Theo chia sẻ tại buổi giao lưu ở Học viện Hý kịch Thượng Hải gần đây, Hồ Ca nhắc lại trải nghiệm này khi trò chuyện với một đàn em đang mất phương hướng vì lịch quay phim ngắn dày đặc. Nam diễn viên cho rằng người trẻ nên quan tâm đến cuộc sống và nhu cầu thực tế trước khi theo đuổi lý tưởng nghề nghiệp.

Sau thành công với vai Lý Tiêu Dao trong “Tiên kiếm kỳ hiệp 1”, Hồ Ca mong muốn thử sức với những nhân vật có chiều sâu hơn. Tuy nhiên, phần lớn dự án tìm đến anh vẫn thuộc dòng phim cổ trang thần tượng, khiến nam diễn viên cảm thấy mệt mỏi vì phải lặp lại những dạng vai quen thuộc.

“Tiên kiếm kỳ hiệp 3” được quay năm 2008, đánh dấu sự trở lại của Hồ Ca sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi ấy, anh vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý từ biến cố và chưa thực sự tìm lại cảm giác an toàn. Việc nhận phim phần nào xuất phát từ mong muốn lựa chọn một dự án có ê-kíp quen thuộc và nhân vật nằm trong khả năng của mình.

Trong phim, Hồ Ca đảm nhận vai Cảnh Thiên, một chàng trai sôi nổi, trái ngược với tâm trạng của anh ngoài đời. Đặc thù của dòng phim tiên hiệp cũng khiến quá trình ghi hình trở nên khó khăn. Diễn viên thường phải diễn trước phông xanh, tưởng tượng bối cảnh và nhân vật không có mặt tại trường quay, đồng thời trải qua nhiều giờ chờ đợi.

Sau khi đoạn phát biểu lan truyền trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng Hồ Ca thiếu trân trọng bộ phim từng giúp mình nổi tiếng. Tuy nhiên, video đầy đủ cho thấy nam diễn viên vẫn bày tỏ sự biết ơn đối với “Tiên kiếm kỳ hiệp 3”, bởi tác phẩm giúp anh được đông đảo khán giả biết đến và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Trong quá trình quay, Hồ Ca vẫn làm việc nghiêm túc, đảm nhận nhiều vai diễn gồm Cảnh Thiên, Phi Bồng và Long Dương. Anh cũng được cho là diễn viên chính duy nhất trong đoàn sử dụng lời thoại thu trực tiếp xuyên suốt quá trình ghi hình, đồng thời chủ động đề xuất tăng thời lượng các phân cảnh liên quan đến nước Khương.

Chia sẻ của Hồ Ca vì vậy không đơn thuần là lời chê bai tác phẩm cũ, mà còn phản ánh tâm trạng và những khó khăn anh từng trải qua ở một giai đoạn đặc biệt trong sự nghiệp.