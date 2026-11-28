Trong 33 ngày tới, công việc của tuổi Ngọ đỡ vất vả hơn hẳn. Khi đứng trước những thị phi bản mệnh chọn cách im lặng, âm thầm cố gắng khiến người ta nể. Những người có chức quyền thì có tiếng nói, được nhiều người nể phục. Tiền bạc trong ngày may mắn nên bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái. Dự báo thời gian tới tuổi Ngọ cũng sẽ có thu nhập ổn định và có thêm nhiều khách hàng tiềm năng nếu làm kinh doanh.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này nhận được tin vui đến trong thời gian tới, nhất là với những cặp vợ chồng đang mong con. Bản mệnh luôn yêu thương những người xung quanh nên được mọi người đáp lại tình cảm chân thành.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 33 ngày tới, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn về đường tài lộc. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được nợ. Song đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, hãy biết tích lũy để đảm bảo cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp không có gì đáng lo ngại nếu tuổi Thìn vẫn duy trì được phong độ cố gắng của mình. Càng về cuối năm bản mệnh càng không có thời gian để lơ là hay chểnh mảng nữa. Đừng để nỗ lực trong cả năm thành công cốc chỉ vì những bất cẩn trong thời gian này.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 33 ngày tới, may mắn được Chính Quan soi sáng nên con đường thi cử cũng như quan lộ của Hợi vô cùng tốt đẹp. Dù là công việc, tình yêu hay cuộc sống, bạn hoàn toàn có thể làm theo ý mình. Hợi cũng có quý nhân trợ giúp trong những lúc cấp bách, tưởng chừng đã đi vào ngõ cụt nhưng lại tìm thấy ánh sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp nên tiền của đương số khá rủng rỉnh và đường kinh doanh vô cùng lộc lá. Nhiều khả năng các bạn trẻ cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình. Hôm nay hãy san sẻ tiền bạc cùng người thân ruột thịt, dù ít dù nhiều thì cũng điều khiến họ vui cả ngày.

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