Bước qua tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc. Người đang xin việc, thi cử hoặc chờ tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực trước đó.

Tài vận cũng đón nhận tin tốt lành. Có thể bản mệnh được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số. Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời người thân, bạn bè ăn uống. Tình cảm bình ổn. Tình yêu và sự tha thứ chính là chìa khóa để mở cánh cửa đến với hạnh phúc. Con giáp này biết dung hòa tất cả các mối quan hệ và bỏ qua lỗi lầm cho những người thân thiết.

Con giáp tuổi Sửu

Bước qua tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), tuổi Sửu có cơ hội đón nhận tài lộc. Cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập cũng hiện rõ. Mặc dù không phải là một khoản lợi nhuận đột phá nhưng nhiều nguồn thu nhỏ cộng lại cũng giúp con giáp này không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong ngày cũng không có gì đáng ngại. Tuổi Sửu sẽ có cơ hội thể hiện năng lực trong công việc hoặc lĩnh vực bản thân đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bản mệnh đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua tuần mới (30/11 đến 6/12/2026), Tam Hợp báo tin vui nói rằng nay là ngày Mão ăn nên làm ra và được thần Tài trợ duyên. Tiền bạc hanh thông nhưng đừng quá áp lực việc kiếm tiền, bạn đang có tốc độ kiếm tiền khá ổn rồi. Hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Những người muốn mua nhà, mua xe trong hôm nay sẽ may mắn cực kỳ.

Ảnh minh họa: Internet

Mão hiền lành và biết quan tâm những người trong gia đình, chăm lo báo hiếu cho cha mẹ với hy vọng con cái mình cũng noi gương theo. Sự nhẫn nại và hiền từ của đương số là đặc điểm khiến người khác phải nể phục.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!