Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC đứng yên khi vẫn mua vào 130,8 triệu đồng và bán ra 135,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 129,8 triệu đồng, bán ra 133,8 triệu đồng...

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng 28/11, giá vàng trong nước đứng yên. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục mua vàng miếng ở mức 131 triệu đồng/lượng, bán ra 136 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên chiều mua vàng miếng SJC là 129,8 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng... Bất ngờ chênh lệch mua - bán vàng miếng tại Phú Quý tăng lên đến 6,2 triệu đồng/lượng thay vì 5 triệu như những ngày trước.

Theo VietNamNet dẫn tin từ Reuters, có thời điểm giá vàng giao ngay tăng 2,8%, lên 3.664,97 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ tăng 3,6%, lên 3.663,80 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng lên 3.653 USD/ounce, cao hơn hôm qua 83 USD. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương gần 115 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vượt mốc 3.600 USD/ounce sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025 trong phiên giữa tuần. Sau nhiều phiên đi xuống, lực mua quay trở lại khi đồng USD tạm dừng đà tăng và thị trường chứng khoán ổn định hơn. Thanh khoản thị trường Mỹ giảm sau kỳ nghỉ lễ. Áp lực bán tháo vàng giảm bớt.

Các số liệu kinh tế mới nhất của Mỹ tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12. Thị trường hợp đồng tương lai đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12 lên tới 96%.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về khoảng 4,85%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm ở mức 4,63%. Đồng USD hạ nhiệt sau khi lên mức cao nhất trong gần 22 tháng, tạo điều kiện cho giá vàng phục hồi.

Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ, dự kiến công bố ngày 4/12. Những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động hoặc kỳ vọng lạm phát giảm có thể hỗ trợ giá vàng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,1%, Kospi của Hàn Quốc tăng 4,3%, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 3,7%. Sự ổn định trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo giúp giảm áp lực bán vàng để bù đắp thua lỗ ở các tài sản khác.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục hỗ trợ nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Trên thị trường năng lượng, giá dầu WTI tăng lên 85,78 USD/thùng. Dầu Brent giao dịch quanh mức 96,61 USD/thùng.

Giá năng lượng tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nhu cầu mua vàng vật chất tại Trung Quốc phục hồi, góp phần thúc đẩy đà tăng của giá vàng thế giới. Theo báo cáo thị trường vàng Trung Quốc tháng 10 năm 2026 do WGC công bố, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua khoảng 26 tấn vàng trong tháng 10 - mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023, đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp ngân hàng này tăng dự trữ vàng.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại FOREX, nhận định đà phục hồi của giá vàng là tín hiệu tích cực, song nhà đầu tư vẫn cần thận trọng. Đồng USD không còn tăng giá trước những số liệu kinh tế khả quan của Mỹ. Điều này cho thấy thị trường có thể đã phản ánh phần lớn kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào giá vàng.

Trong nước, đóng cửa phiên 27/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 131-136 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ tăng mạnh, lên tới 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 130,8-135,8 triệu đồng/lượng.