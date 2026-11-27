Từ ngày 1/12 đến 15/12, tuổi Thìn công danh sự nghiệp có cơ hội phát triển, đạt được bước thành công như mong ước. Con giáp này may mắn gặp được những người bạn hoặc đồng nghiệp thân thiện, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi bản mệnh khi gặp khó khăn.

Tin vui còn tới với con giáp này trên phương diện tình cảm. Đào hoa nở rộ, người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác giới, thế nhưng tình yêu đến hay không tùy thuộc vào quyết định của chính bản mệnh. Với những người đã có gia đình, hãy chia sẻ nhiều hơn để hai người hiểu nhau hơn.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 1/12 đến 15/12, Thực Thần tương trợ cho tuổi Tỵ ăn nên làm ra trong ngày thứ 3 này. Công việc làm ăn có thể sinh lời, giúp bạn có lãi lớn hoặc ký kết được hợp đồng béo bở khiến nhiều người ghét bạn đứng ngồi không yên. Sống có tâm thì không sợ trời phụ, cứ làm ăn chân chính bạn sẽ có lộc lá dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Mộc sinh Hỏa giúp đường tình duyên của Tỵ nở hoa khi mà bạn có thể tìm được người vừa ý, được người thương quan tâm bất ngờ. Đôi khi nhiều việc quá, ngoảnh đi ngoảnh lại là hết ngày nhưng may mắn thay bạn có con cái là động lực lớn nhất để bươn chải ngoài xã hội.

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 1/12 đến 15/12, tuổi Mão có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc không quá dồi dào nhưng tuổi Mão vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

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