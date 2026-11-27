Ngày 26/11, đại diện gia đình thông báo về sự ra đi của NSƯT Kim Cúc. Bà mất vào lúc 22h25 ngày 24/11, hưởng thọ 83 tuổi. NSƯT Kim Cúc ra đi sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

NSƯT Kim Cúc, giọng đọc gắn bó với nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đã qua đời ở tuổi 83 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Thông tin được đại diện gia đình thông báo ngày 26/11, khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp tiếc thương. Theo cáo phó, NSƯT Kim Cúc trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h25 ngày 24/11, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ khâm liệm được tổ chức lúc 8h30 ngày 28/11. Lễ viếng diễn ra từ 8h45 đến 10h15 cùng ngày tại Nhà tang lễ Thanh Nhàn, số 44 phố Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Sau lễ truy điệu và đưa tang lúc 10h15 ngày 28/11, linh cữu của bà được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội. Lễ an táng dự kiến tổ chức vào sáng 29/11 tại Nghĩa trang Đồng Rỡ, Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).

NSƯT Kim Cúc tái hiện bản tin chiến thắng 30/4/1975 NSƯT Kim Cúc, tên thật là Phan Thị Kim Cúc, sinh ngày 20/4/1944. Năm 23 tuổi, bà được tuyển vào Tổ Phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Với chất giọng truyền cảm, rõ ràng và phong thái thể hiện giàu cảm xúc, bà dần trở thành một trong những phát thanh viên được nhiều thế hệ thính giả yêu mến.

Dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của bà là tham gia đọc bản tin chiến thắng ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thời khắc đất nước hoàn toàn thống nhất. Giọng đọc của bà cùng những thông tin chiến thắng năm ấy đã trở thành ký ức khó quên đối với nhiều người nghe đài. Năm 1969, NSƯT Kim Cúc bắt đầu gắn bó với chương trình “Đọc truyện đêm khuya” của VOV. Qua nhiều năm, giọng đọc của bà trở nên thân thuộc với khán giả, góp phần đưa những tác phẩm văn học đến gần hơn với công chúng. Ngay cả sau khi nghỉ hưu, bà vẫn tiếp tục cộng tác với chương trình, duy trì niềm đam mê với công việc phát thanh. NSƯT Kim Cúc Bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, bà còn tham gia giảng dạy các lớp đào tạo MC tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ người dẫn chương trình trẻ. Đến năm 2013, NSƯT Kim Cúc dừng cộng tác với “Đọc truyện đêm khuya” để dành thời gian chăm sóc chồng. Những năm cuối đời, bà sống bình dị bên gia đình tại Hà Nội. Sự ra đi của NSƯT Kim Cúc để lại niềm tiếc thương đối với đồng nghiệp và những thính giả từng gắn bó với tiếng nói của bà qua sóng phát thanh. Di sản nghề nghiệp cùng giọng đọc từng đi qua một dấu mốc lịch sử của đất nước sẽ tiếp tục được nhiều thế hệ nhớ đến.

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