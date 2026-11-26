Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội phát triển mới khi định hướng quy hoạch đô thị được điều chỉnh theo hướng mở rộng không gian, nâng cao chất lượng hạ tầng và tăng cường liên kết vùng.

Đáng chú ý, trong phương án phát triển hệ thống đô thị, Nguyệt Viên là một trong 7 phường thuộc Đô thị Thanh Hóa, được định hướng đạt tiêu chuẩn đô thị loại II vào năm 2030 và duy trì sau năm 2030. Khu vực này có lợi thế nằm bên bờ Bắc sông Mã, thuận tiện kết nối với trung tâm hiện hữu và các địa bàn lân cận.

Theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 30/5/2026 về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đặt mục tiêu sau năm 2030 đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển của đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là định hướng quan trọng, tạo cơ sở để Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển các khu đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Quy hoạch mở rộng không gian đô thị và đầu tư hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển cho khu vực phía Bắc sông Mã, Thanh Hóa.

Không gian hai bên bờ sông Mã được định hướng phát triển thành chuỗi đô thị gắn với dịch vụ, cảnh quan sinh thái và văn hóa lịch sử. Trong đó, khu vực phía Bắc có thêm cơ hội thu hút đầu tư nhờ quỹ đất phát triển đô thị và khả năng kết nối giao thông.

Tháng 3/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến về quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị, công viên phía Bắc sông Mã, thuộc phường Nguyệt Viên và các xã Hoằng Hóa, Hoằng Lộc. Khu vực nghiên cứu rộng 647,9 ha, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 70.000–85.000 người. Quy hoạch hướng tới hình thành không gian đô thị hiện đại, tích hợp công viên văn hóa cộng đồng quy mô lớn, tạo điểm nhấn kiến trúc và cảnh quan cho khu vực.

Song hành với định hướng phát triển đô thị, hạ tầng giao thông tiếp tục được chú trọng đầu tư. Trong danh mục dự án trọng điểm dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2030, Đại lộ Bắc sông Mã được đề xuất với tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Tuyến đường khi hình thành được kỳ vọng tăng khả năng kết nối, mở rộng không gian phát triển kinh tế, thương mại và dịch vụ phía Bắc sông Mã.

Bên cạnh đó, hệ thống cầu Hoàng Long, cầu Hàm Rồng, cầu Nguyệt Viên cùng các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 đang tạo nền tảng giao thông giữa hai bờ. Việc tiếp tục hoàn thiện các trục đường chính, nâng cấp mạng lưới giao thông đô thị sẽ góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao khả năng tiếp cận những khu dân cư mới.

Theo các chuyên gia, quy hoạch và hạ tầng là những yếu tố quan trọng tác động đến sức hấp dẫn của thị trường bất động sản. Khi giao thông ngày càng thuận tiện, hệ thống dịch vụ được đầu tư đồng bộ, những khu vực có dư địa phát triển đô thị sẽ có thêm cơ hội thu hút dân cư và hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, các dự án được quy hoạch bài bản, chú trọng không gian xanh và hệ thống tiện ích đầy đủ được kỳ vọng trở thành lựa chọn đáng quan tâm của khách hàng có nhu cầu an cư lâu dài.

Eurowindow Light City đón lợi thế quy hoạch, kiến tạo Thành phố Ánh sáng bên sông Mã

Tọa lạc tại phường Nguyệt Viên, bên bờ sông Mã, Eurowindow Light City do Eurowindow Holding phát triển đang từng bước hình thành diện mạo khu đô thị hiện đại, hưởng lợi từ định hướng mở rộng không gian phát triển của Thanh Hóa.

Dự án có quy mô gần 176 ha, sở hữu diện tích cây xanh mặt nước lớn. Lợi thế về không gian được kết hợp cùng quy hoạch đồng bộ, hướng tới kiến tạo môi trường sống xanh, đáp ứng nhu cầu an cư, thương mại và giải trí của cộng đồng cư dân.

Điểm nhấn nổi bật của dự án là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài gần 3 km, rộng 56 m, Công viên Ánh sáng tương tác rộng gần 9,6 ha cùng hệ thống hồ cảnh quan. Các công trình lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại, được kỳ vọng trở thành điểm đến vui chơi, tham quan và trải nghiệm văn hóa hấp dẫn tại Thanh Hóa

Eurowindow Light City được quy hoạch đồng bộ với gần 200 tiện ích, kiến tạo không gian sống xanh, hiện đại bên bờ sông Mã.

Bên cạnh đó, Eurowindow Light City được quy hoạch gần 200 tiện ích, 10 trường học cùng hệ thống công viên, khu thể thao, trung tâm thương mại và không gian sinh hoạt cộng đồng. Dự án phát triển đa dạng sản phẩm gồm biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư, shophouse, shophouse khối đế và shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Không chỉ sở hữu cây xanh và mặt nước lớn, Eurowindow Light City còn đáp ứng tiêu chí công trình xanh khi sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng: cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt Eurowindow giúp chống ồn tiết kiệm điện. Dự án sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng facade, đèn tường tại tất cả các biệt thự, liền kề/shophouse và đèn sân vườn tại một số khu vực công cộng; ứng dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A.

Khu đô thị Eurowindow Light City sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh, tự động đóng mở nén rác, tự động báo đầy về trung tâm giúp thu gom rác thải nhanh chóng, giảm ô nhiễm không khí. Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh thông qua việc quản lý năng lượng tiết kiệm, giảm lãng phí tài nguyên nước giúp kiến tạo môi trường sống bền vững cho cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh Thanh Hóa hướng tới những mục tiêu phát triển đô thị mới, Eurowindow Light City được kỳ vọng góp phần hoàn thiện diện mạo khu vực phía Bắc sông Mã. Với lợi thế vị trí, quy hoạch đồng bộ và hệ thống tiện ích đa dạng, dự án mở ra cơ hội sở hữu không gian sống chất lượng, đồng thời tạo nền tảng khai thác giá trị thương mại, đầu tư trong dài hạn.