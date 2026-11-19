Nổi bật là Đại lộ Ánh sáng Di sản dài gần 3 km, rộng 56 m và Công viên Ánh sáng tương tác rộng gần 9,6 ha. Lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, các công trình kết hợp nghệ thuật ánh sáng với công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên những không gian tham quan, trải nghiệm và giải trí đặc sắc. Khi đi vào vận hành, hệ thống tiện ích này được kỳ vọng sẽ thu hút lượng lớn khách tham quan, vui chơi, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm, ẩm thực và sử dụng dịch vụ tại khu đô thị.

Đối với bất động sản thương mại, khả năng thu hút và duy trì nguồn khách hàng là yếu tố quan trọng quyết định tiềm năng kinh doanh. Tại Thành phố Ánh sáng Eurowindow Light City , lợi thế này được kỳ vọng hình thành từ quy hoạch đô thị gắn với các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí quy mô lớn, hướng tới trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách tại Thanh Hóa.

Đây là lợi thế đáng chú ý đối với các sản phẩm shophouse, bởi nguồn khách hàng tiềm năng không giới hạn trong phạm vi cư dân sinh sống tại dự án mà còn có thể mở rộng tới người dân và du khách từ các khu vực lân cận.

Phân khu Mặt Trời sở hữu vị trí thuận lợi để phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ tại Eurowindow Light City.

Bên cạnh sức hút từ các công trình biểu tượng, Eurowindow Light City còn được quy hoạch trên diện tích gần 176 ha, với dân số dự kiến khoảng 23.000–25.000 người, gần 200 tiện ích và hệ thống 10 trường học. Khi cộng đồng cư dân hình thành, nhu cầu thường xuyên về mua sắm, ăn uống, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ thiết yếu sẽ tạo thêm dư địa phát triển cho hoạt động thương mại.

Đặc biệt, phân khu Mặt Trời nằm tại cửa ngõ phía Nam dự án, thuận tiện kết nối với các tuyến giao thông chính, cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại trong khu vực. Sự kết hợp giữa nguồn khách nội khu ổn định và lượng khách vãng lai từ các hoạt động vui chơi, giải trí mở ra cơ hội khai thác nhiều loại hình kinh doanh, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn của mặt bằng thương mại đối với các đơn vị thuê.

Shophouse đa công năng mở rộng cơ hội kinh doanh và khai thác cho thuê

Bên cạnh nguồn khách hàng tiềm năng, khả năng khai thác linh hoạt cũng là yếu tố tạo nên sức hút của shophouse phân khu Mặt Trời. Với thiết kế phù hợp nhiều mục đích sử dụng, sản phẩm mang đến cho nhà đầu tư cơ hội lựa chọn mô hình kinh doanh theo nhu cầu thị trường và chiến lược tài chính.

Các căn liền kề/shophouse tại phân khu Mặt Trời có mặt tiền rộng 6 m, diện tích từ 82,4–191,6 m², được thiết kế 3 tầng 1 tum hoặc 4 tầng. Không gian nhiều tầng cùng mặt tiền thông thoáng tạo điều kiện bố trí cửa hàng bán lẻ, showroom, văn phòng, cơ sở kinh doanh dịch vụ hoặc khai thác cho thuê.

Điểm đáng chú ý là thiết kế hai lối đi riêng, cho phép chủ sở hữu linh hoạt tổ chức không gian kinh doanh và sinh hoạt. Gia chủ có thể sử dụng các tầng dưới để mở cửa hàng, văn phòng hoặc cho thuê mặt bằng, trong khi vẫn duy trì không gian sinh hoạt riêng tư tại các tầng trên.

Với nhà đầu tư trực tiếp kinh doanh, việc sở hữu mặt bằng giúp chủ động trong kế hoạch vận hành, phát triển thương hiệu và sử dụng tài sản lâu dài, hạn chế sự phụ thuộc vào biến động giá thuê. Trong khi đó, nhà đầu tư chưa có nhu cầu tự kinh doanh có thể lựa chọn khai thác cho thuê để tạo nguồn thu từ bất động sản.

Thiết kế đa công năng còn giúp chủ sở hữu dễ dàng điều chỉnh phương án sử dụng theo từng giai đoạn. Tùy thuộc nhu cầu thực tế, shophouse có thể chuyển đổi giữa các mô hình kinh doanh, cho thuê hoặc kết hợp an cư, qua đó mở rộng khả năng khai thác và gia tăng tính chủ động trong chiến lược đầu tư.

Liền kề/shophouse phân khu Mặt Trời sở hữu thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều phương án kinh doanh và khai thác cho thuê.

Hạ tầng tăng tốc hoàn thiện, củng cố triển vọng đầu tư dài hạn

Với bất động sản thương mại, tiến độ phát triển hạ tầng và hình thành khu đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng khai thác kinh doanh. Hệ thống giao thông, cảnh quan và tiện ích được đầu tư đồng bộ sẽ tạo nền tảng thu hút cư dân, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và gia tăng nhu cầu sử dụng mặt bằng trong tương lai.

Tại Eurowindow Light City, nhiều hạng mục hạ tầng trọng điểm đang ghi nhận tiến độ tích cực. Đại lộ Ánh sáng đã hoàn thành 100%; 9/11 tuyến đường thuộc giai đoạn 1.2 đã được trải nhựa. Công tác trồng cây xanh tại các công viên, dải phân cách tiếp tục được triển khai, trong đó Công viên Ánh sáng đã hoàn thành 20% diện tích cây xanh.

Tại phân khu Mặt Trời, nhiều căn liền kề/shophouse 4 tầng đã hoàn thành kết cấu mái; bốn dãy nhà 3 tầng 1 tum cũng đã hoàn thiện mái. Tiến độ thi công cho thấy diện mạo phân khu đang từng bước hình thành, giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá khả năng đưa tài sản vào khai thác trong tương lai.

Các dãy liền kề/shophouse tại phân khu Mặt Trời đang được đẩy nhanh thi công, từng bước hình thành diện mạo khu phố thương mại.

Đối với nhà đầu tư, việc theo dõi tiến độ hoàn thiện hạ tầng và công trình thực tế là cơ sở quan trọng để lựa chọn thời điểm sở hữu, xây dựng kế hoạch kinh doanh hoặc tìm kiếm đối tác thuê mặt bằng.

Về dài hạn, khi các công trình văn hóa, vui chơi, giải trí đi vào hoạt động, cộng đồng cư dân dần hình thành và các tuyến phố thương mại phát triển, nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh được kỳ vọng sẽ gia tăng. Đây là những yếu tố tạo cơ sở cho triển vọng khai thác cho thuê và tiềm năng gia tăng giá trị của shophouse, dù hiệu quả đầu tư thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, tiến độ vận hành và phương án khai thác.

Với nguồn khách hàng tiềm năng từ cả trong và ngoài khu đô thị, thiết kế đa công năng cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, shophouse phân khu Mặt Trời tại Eurowindow Light City mang đến lựa chọn đáng cân nhắc cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm bất động sản có khả năng khai thác thương mại và tích lũy giá trị lâu dài.