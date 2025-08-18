Máy giặt Bosch – Đẳng cấp công nghệ chuẩn Đức trong từng vòng quay

Máy giặt Bosch được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, mang lại hiệu quả giặt sạch hoàn hảo mà vẫn tiết kiệm tài nguyên:

Máy giặt Bosch được thiết kế dạng cửa trước với kiểu dáng gọn gàng và hiện đại. Lớp vỏ thép không gỉ hoặc sơn tĩnh điện chống bám bụi, bám vân tay giúp máy luôn sáng bóng. Kích thước đa dạng, từ máy nhỏ gọn đến máy dung tích lớn, phù hợp cho cả không gian nhỏ hẹp hoặc phòng giặt riêng biệt.

Bảng điều khiển của Bosch tích hợp màn hình LED lớn, kết hợp nút xoay và cảm ứng nhạy bén. Người dùng có thể dễ dàng lựa chọn chương trình giặt chỉ với một lần chạm, ngay cả khi lần đầu sử dụng.

3. Tiết kiệm năng lượng và đáp ứng mọi nhu cầu giặt giũ của gia đình

Bosch cung cấp nhiều dòng máy giặt, phù hợp với nhu cầu và quy mô gia đình:

Máy giặt 7 - 8kg: Dành cho gia đình nhỏ từ 2-3 người.

Máy giặt 9 - 10kg: Phù hợp cho gia đình 4-6 người.

Máy giặt trên 12kg: Đáp ứng nhu cầu giặt lớn, phù hợp cho gia đình đông thành viên hoặc các hộ kinh doanh nhỏ.

Ngoài ra, các dòng máy giặt kết hợp sấy của Bosch cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng, mang đến giải pháp giặt và sấy khô toàn diện trong cùng một thiết bị.

Bosch không chỉ mang đến hiệu suất giặt giũ ấn tượng mà còn cam kết bảo vệ môi trường:

Tiết kiệm điện năng: Máy giặt Bosch đạt chuẩn A+++ (cao nhất tại châu Âu), tiết kiệm đến 50% điện năng so với các dòng máy thông thường.

Bảo vệ môi trường: Công nghệ tiên tiến giúp giảm thiểu sử dụng hóa chất và lượng nước thải ra môi trường.

4. Dịch vụ hậu mãi và bảo hành chính hãng

Bosch luôn cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất với chính sách bảo hành chính hãng:

Bảo hành 3 năm: Các sản phẩm máy giặt Bosch được bảo hành chính hãng tại nhà trong 3 năm, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp: Mạng lưới trung tâm bảo hành trên toàn quốc của Bosch luôn sẵn sàng hỗ trợ khi khách hàng cần.

Máy giặt Bosch không chỉ là một thiết bị gia dụng mà còn là một sự đầu tư thông minh, mang lại sự tiện nghi và hiện đại cho mọi gia đình. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế đẳng cấp và hiệu suất vượt trội giúp Bosch luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành thiết bị gia dụng.