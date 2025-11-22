Bị gia đình bạn trai chê bai 'vừa già vừa xấu', tôi 'bình thản' móc điện thoại, nói một câu khiến cả nhà họ 'trợn mắt, câm nín

Tôi không yêu nhiều, vì ngày trước chỉ biết lo làm việc, tìm đường thăng tiến sự nghiệp. Đến giờ, đàn ông trẻ tuổi hơn tôi thì ngại tôi tài giỏi hơn đàn ông tôi thích thì đã có vợ con.

Tôi đã 32 tuổi, phải nghe những lời thúc giục của họ hàng, láng giềng. Nhưng đúng là cùng tuổi với tôi, bạn bè đã có con cái cả rồi. Những khi gặp lại bạn bè, thấy ai cũng yên ổn gia đình, tôi cũng thấy mủi lòng. Nhưng tôi vẫn chưa tìm được người mình tin tưởng.

Đối tượng gần đây tôi được giới thiệu thì tôi khá vừa ý. Dù anh không có tài năng xuất chúng hay địa vị trong xã hội nhưng hiền lành, thành thật với tôi. Mỗi khi trò chuyện với anh ấy, tôi thấy thoải mái và phù hợp. Ngặt nỗi, tôi lớn hơn anh ấy những 5 tuổi.

Qua lại được một năm thì cũng tới ngày tôi về ra mắt nhà người yêu. Người yêu tôi muốn nhanh chóng cưới tôi, vì anh ấy nghĩ cho tôi càng lớn tuổi sẽ càng khó sinh con. Tôi đương nhiên đồng ý, sinh con muộn đúng là không tốt.

Vào ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi hồi hộp mong sẽ suôn sẻ. Nhưng những gì chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe lại quá đỗi bẽ bàng. Ngay khi biết tôi hơn người yêu 5 tuổi thì gia đình anh rỏ ra khó chịu, lạnh nhạt hẳn. Dù tôi có nhiệt tình trò chuyện, tìm cớ hỏi hăm thế nào thì họ vẫn làm mặt lạnh không trả lời. Dù người thân anh có khó gần với người lạ thế nào thì cũng không đến mức xem thường người khác như thế này.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cùng mọi người dọn dẹp, tôi vừa đi xuống nhà bếp thì nghe tiếng họ hàng thủ thỉ với bố mẹ người yêu tôi rằng:

“Con trai anh chị đẹp trai trẻ trung, lương cao như thế sao lại chọn một câu vừa già vừa xấu? Anh chị có thế con bé này có ý đồ gì không?”.

Tôi sững người không thể ngờ. Hóa ra họ thay đổi thái độ với tôi là vì bề ngoài và tuổi tác cảu tôi. Nhưng tôi dù lớn tuổi nhưng vẫn rất biết cách chăm sóc ngoại hình. Không tự khoe khoang nhưng tôi cũng chẳng tới mức xấu xí như họ nói. Họ còn nói tôi có ý đồ với người yêu?

Tôi đứng ngay cửa bếp, bình thản rút điện thoại ra gọi ngay cho tài xế riêng của mình. Tôi nói rõ từng tiếng cho cả nhà bạn trai đều có thể nghe thấy:

“Anh lái chiếc Porsche của tôi đến địa chỉ V ngay nhé. Sáng nay tôi đi taxi đến đây”.

Gia đình nhà bạn trai tôi nghe thế thì trợn mắt, im phăng phắc một lúc lâu. Sau đó, tôi thấy một người cô đến nắm tay tôi như quý mến lắm rồi nói:

“Cháu ở lại ăn uống nói chuyện với mọi người một chút nữa đi”.

Tôi nghĩ lại người cô này cũng không làm gì quá đáng với mình, nên tôi đồng ý ở lại thêm một chút. Chỉ vì một cuộc gọi như thế mà tôi được họ đối xử lịch sử hơn. Khi chiếc xe mấy tỷ của tôi đậu trước cửa nhà, gia đình của người yêu đỏ mắt trầm trồ. Người cô lúc nãy chê bai của tôi còn hỏi tôi xe giá bao nhiêu, tôi liền cười rồi nói: “Chẳng bao nhiêu đâu cô ạ”.

Sau lần ra mắt nhà bạn trai hôm đó, tôi cứ đắn đo về chuyện cưới xin. Bạn trai tôi dù tốt nhưng có một gia đình chăm chăm vào sự sang giàu, xem thường vẻ bề ngoài của người khác như thế thì tôi có nên tiếp tục chuyện hẹn hò không?