Em dâu khóc nức nở vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì 'tá hỏa' phát hiện 'vật lạ' trong góc phòng, kèm theo sự thật kinh hoàng

Tâm sự 22/11/2025 20:30

Thấy em dâu gặp cảnh chồng ngoại tình thì tôi thương lắm. Tôi tranh thủ thời gian ghé nhà tìm cách an ủi em ấy. Linh cho kẻ thứ ba kia qua nhà bạn mình ở, để cô có thời gian tra hỏi chồng, tìm ra chứng cứ rõ ràng.

Một hôm, đang ở nhà thì tôi nhận được cuộc gọi của Linh, cô em dâu. Linh nức nở trong điện thoại nói rằng em ấy phát hiện người giúp việc có thai. Linh tình cờ thấy que thử thai mới mua của cô ta trong phòng. Nhưng cô ta vốn không có bạn trai, hầu hết thời gian đều ở nhà làm việc. Linh nghĩ ngay đến việc người giúp việc ăn nằm với chồng của mình.

Linh bắt người giúp việc phải thử thai ngay, kết quả đúng là cô ta đang mang thai. Dù Linh tra hỏi chồng và người giúp việc cỡ nào thì họ vẫn chối đây đẩy, cô ta cũng không hé một lời là đang qua lại với ai. Thấy tình hình trước mặt rõ mồn một, Linh chắc chắn rằng chồng và người giúp việc có quan hệ mờ ám với nhau.

Linh mới sinh con được một năm, người giúp việc khá trẻ làm cho nhà em ấy cũng hơn nửa năm nay. Không ngờ chuyện động trời này có thể xảy ra. Trước khi thuê người giúp việc, tôi từng nhắc Linh phải cẩn thận. Nhưng em ấy cứ tin tưởng bạn bè giới thiệu thì không phải lo.

Thấy em dâu gặp cảnh chồng ngoại tình thì tôi thương lắm. Tôi tranh thủ thời gian ghé nhà tìm cách an ủi em ấy. Linh cho kẻ thứ ba kia qua nhà bạn mình ở, để cô có thời gian tra hỏi chồng, tìm ra chứng cứ rõ ràng. Linh không dám đuổi cô ả kia đi, vì sợ chồng sẽ làm gì sau lưng mình.

Em dâu khóc nức nở vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì 'tá hỏa' phát hiện 'vật lạ' trong góc phòng, kèm theo sự thật kinh hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói chuyện với em dâu một lúc thì định đi ra ngoài coi qua nhà cửa. Tôi mở cửa phòng của cô giúp việc kia. Căn phòng hầu như đã không còn đồ đạc gì, nhưng mắt tôi chợt chú ý tới một vật trong góc phòng. Là một khuyên tai, chắc là đồ bị cô nàng kia đánh rơi.

Nhưng điều làm tôi tá hỏa là chiếc khuyên tai này giống hệt cái tôi từng đánh mất trong nhà. Đây là một trong những món trang sức đắt tiền nhất mà tôi từng mua. Một cô giúp việc bình thường làm sao có được nó? Tôi rợn người khi nghĩ đến khả năng có một người tặng cho cô ta.

Khi phát hiện bị mất bông tai, tôi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà nhưng đều không thấy. Tôi ở nhà làm nội trợ chẳng đi đâu, người lạ cũng không đến chơi nhà trong thời gian đó, tôi còn cất bông tai cẩn thận trong bàn trang điểm. Khả năng trộm vào nhà hay tôi đánh mất bên ngoài là không thể. Càng nghĩ tôi lại càng run sợ.

Tôi đem chiếc bông tai kia về nhà, đưa ra trước mặt chồng tồi nói mình tìm được trong phòng ngủ của người giúp việc nhà em dâu. Chồng tôi thấy thế thì tái mặt không trả lời. Sau một hồi bị tra hỏi, anh không giấu giếm tôi được nữa, khai nhận mình là cha của đứa trẻ trong bụng cô ta. Qua vài lần đến chơi nhà em trai thì hai người họ bám dính lấy nhau rồi gây họa.

Sau thời gian đau khổ, tôi kiên quyết ly hôn với chồng. Tôi không thể ngờ được lại phát hiện chồng ngoại tình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế. Nếu em dâu không tâm sự với tôi về người giúp việc nhà mình thì có phải tôi sẽ còn bị chồng lừa dối dài dài nữa không?

Vừa đi công tác về, tôi 'lặng người' khi cởi áo vợ ra, sự thật 'đau lòng' bị phơi bày khiến tôi 'rơi nước mắt' không ngừng

Vừa đi công tác về, tôi 'lặng người' khi cởi áo vợ ra, sự thật 'đau lòng' bị phơi bày khiến tôi 'rơi nước mắt' không ngừng

Nhìn qua thôi thì tôi đã biết đây không phải là dấu vết từ chuyện chăn gối, với lại vợ tôi luôn ở nhà với mẹ chồng, cô ấy không thể làm gì có lỗi với tôi. Chỉ có một lý do là vợ tôi bị người khác cấu cắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Thành viên cứu hộ bật khóc khi tìm thấy thi thể tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Chồng đưa 300 ngàn đòi bữa cơm 'thịnh soạn' đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến 'ai nấy sốc tận óc

Chồng đưa 300 ngàn đòi bữa cơm 'thịnh soạn' đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến 'ai nấy sốc tận óc

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Đêm tái hợp lãng mạn bỗng biến thành 'ám ảnh', khi vợ cũ 'vạch trần' sự thật, tôi 'hoảng hồn' không dám làm gì tiếp

Đêm tái hợp lãng mạn bỗng biến thành 'ám ảnh', khi vợ cũ 'vạch trần' sự thật, tôi 'hoảng hồn' không dám làm gì tiếp

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Bị gia đình bạn trai chê bai 'vừa già vừa xấu', tôi 'bình thản' móc điện thoại, nói một câu khiến cả nhà họ 'trợn mắt, câm nín

Bị gia đình bạn trai chê bai 'vừa già vừa xấu', tôi 'bình thản' móc điện thoại, nói một câu khiến cả nhà họ 'trợn mắt, câm nín

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Háo hức đón 'con rể tương lai', mẹ 'sốc nặng' và buộc con gái 30 tuổi chia tay khi vừa nhìn thấy mặt anh ta

Háo hức đón 'con rể tương lai', mẹ 'sốc nặng' và buộc con gái 30 tuổi chia tay khi vừa nhìn thấy mặt anh ta

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 23/11/2025, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tình cờ thấy cô giúp việc 'thập thò' trong phòng, tôi 'lặng lẽ' lắp camera và 'choáng váng' khi xem lại những gì cô ta đã làm

Tình cờ thấy cô giúp việc 'thập thò' trong phòng, tôi 'lặng lẽ' lắp camera và 'choáng váng' khi xem lại những gì cô ta đã làm

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Tìm lối thoát khỏi chồng bạo hành, vợ lập nick ảo 'gài bẫy' phi công trẻ và cái kết 'vỡ mộng' khiến cô 'hối hận tột cùng

Tìm lối thoát khỏi chồng bạo hành, vợ lập nick ảo 'gài bẫy' phi công trẻ và cái kết 'vỡ mộng' khiến cô 'hối hận tột cùng

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Em dâu khóc nức nở vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì 'tá hỏa' phát hiện 'vật lạ' trong góc phòng, kèm theo sự thật kinh hoàng

Em dâu khóc nức nở vì osin dính bầu, tôi sang an ủi thì 'tá hỏa' phát hiện 'vật lạ' trong góc phòng, kèm theo sự thật kinh hoàng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Vừa đi công tác về, tôi 'lặng người' khi cởi áo vợ ra, sự thật 'đau lòng' bị phơi bày khiến tôi 'rơi nước mắt' không ngừng

Vừa đi công tác về, tôi 'lặng người' khi cởi áo vợ ra, sự thật 'đau lòng' bị phơi bày khiến tôi 'rơi nước mắt' không ngừng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 23/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi Chủ Nhật 23/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Lộ danh tính 6 người bị khởi tố cùng vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa về tội Buôn lậu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 22/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc thịnh vượng, đổi mệnh giàu sang, vạn sự suôn sẻ, cuộc đời êm ấm, sống trong Phú Quý

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đưa 300 ngàn đòi bữa cơm 'thịnh soạn' đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến 'ai nấy sốc tận óc

Chồng đưa 300 ngàn đòi bữa cơm 'thịnh soạn' đãi bạn, tôi bưng mâm cơm ra khiến 'ai nấy sốc tận óc

Đêm tái hợp lãng mạn bỗng biến thành 'ám ảnh', khi vợ cũ 'vạch trần' sự thật, tôi 'hoảng hồn' không dám làm gì tiếp

Đêm tái hợp lãng mạn bỗng biến thành 'ám ảnh', khi vợ cũ 'vạch trần' sự thật, tôi 'hoảng hồn' không dám làm gì tiếp

Bị gia đình bạn trai chê bai 'vừa già vừa xấu', tôi 'bình thản' móc điện thoại, nói một câu khiến cả nhà họ 'trợn mắt, câm nín

Bị gia đình bạn trai chê bai 'vừa già vừa xấu', tôi 'bình thản' móc điện thoại, nói một câu khiến cả nhà họ 'trợn mắt, câm nín

Háo hức đón 'con rể tương lai', mẹ 'sốc nặng' và buộc con gái 30 tuổi chia tay khi vừa nhìn thấy mặt anh ta

Háo hức đón 'con rể tương lai', mẹ 'sốc nặng' và buộc con gái 30 tuổi chia tay khi vừa nhìn thấy mặt anh ta

Tình cờ thấy cô giúp việc 'thập thò' trong phòng, tôi 'lặng lẽ' lắp camera và 'choáng váng' khi xem lại những gì cô ta đã làm

Tình cờ thấy cô giúp việc 'thập thò' trong phòng, tôi 'lặng lẽ' lắp camera và 'choáng váng' khi xem lại những gì cô ta đã làm

Tìm lối thoát khỏi chồng bạo hành, vợ lập nick ảo 'gài bẫy' phi công trẻ và cái kết 'vỡ mộng' khiến cô 'hối hận tột cùng

Tìm lối thoát khỏi chồng bạo hành, vợ lập nick ảo 'gài bẫy' phi công trẻ và cái kết 'vỡ mộng' khiến cô 'hối hận tột cùng