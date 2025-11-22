Giá vàng hôm nay, ngày 22/11/2025: Bật tăng sau chuỗi ngày lao dốc, vàng miếng SJC lên trên 150 triệu đồng

Hôm nay, ngày 22/11/2025, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại sau chuỗi ngày lao dốc do nhu cầu trú ẩn an toàn từ các nhà đầu tư. Giá vàng trong nước bật tăng trở lại lên trên 150 triệu đồng mỗi lượng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 22/11, giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng miếng lên 148,4 triệu đồng/lượng, bán ra 150,4 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được tăng 600.000 đồng khi mua vào lên 146 triệu đồng, bán ra 148,5 triệu đồng; Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 146,1 triệu đồng, bán ra 149,1 triệu đồng. Riêng Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giao dịch vàng nhẫn ở mức cao nhất thị trường khi mua vào 147 triệu đồng và bán ra 150 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 22/11 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế đóng cửa ở mức 4.066 USD/ounce, tăng 36 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.030 USD/ounce.

Sự tăng giá của vàng diễn ra trái chiều với đà hưng phấn trên thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số Dow Jones tăng 493 điểm (+1,08%) và Nasdaq tăng 195 điểm (+0,88%), nhờ tín hiệu ôn hòa từ biên bản họp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và kỳ vọng của nhà đầu tư về việc FED có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Theo giới phân tích, dù chứng khoán hấp dẫn nhưng vàng vẫn được ủng hộ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương châu Á và quỹ đầu tư, đặc biệt khi lạm phát toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với đà tăng hôm nay, thị trường vàng đang có tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ để tránh rủi ro điều chỉnh đột ngột

