NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi

Đời sống 21/11/2025 16:37

Công an Thái Nguyên khởi tố vụ án bạo hành trẻ em, bắt giam Nguyễn Thị Bích Hằng cùng hai đồng phạm với hành vi cố ý gây thương tích cho bé gái 13 tuổi.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng thứ hai của Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai Hằng) về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Hằng, Thành và Trung Ba là 3 nghi phạm đánh đập dã man cháu P.A (13 tuổi, cháu nội của bà Hằng) vì nghi ngờ cháu lấy trộm tiền.

Hậu quả, cháu P.A bị đánh đến nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Kết quả giám định cho thấy cháu bị tổn thương 5%.

NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi - Ảnh 1
Lương Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Thị Bích Hằng bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” - Ảnh: VTC News

Theo công an, Nguyễn Thị Bích Hằng đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả Nguyễn Thị Bích Hằng và Nguyễn Ngọc Thành đều dương tính với các chất ma túy.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an phường Linh Sơn nhận đơn trình báo từ chị T.Q.T. (trú phường Linh Sơn, mẹ cháu P.A) về việc cháu bị chính những người thân trong gia đình đánh đập dã man.

Kết quả xác minh ban đầu của công an cho thấy, cháu P.A sống cùng bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng, ông Lương Quốc Trung và ông Nguyễn Ngọc Thành tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn.

NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi - Ảnh 2
Bé gái nhập viện với nhiều vết thương trên người - Ảnh: Báo Người Lao Động

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền, khoảng 22h ngày 16/11, khi P.A đi chơi về, bà Hằng và ông Trung giữ lại tra hỏi rồi túm tóc, lôi kéo và đánh đập cháu. Hai người này còn sử dụng nhiều vật dụng như gậy gỗ, chảo, chổi lau nhà, thậm chí phần sống dao… để đánh vào nhiều vị trí trên người cháu.

Bị đánh đau, P.A buộc phải nhận mình lấy trộm tiền để họ dừng tay. Bà Hằng nói với chồng là ông Nguyễn Ngọc Thành bảo cháu đi lấy tiền về. Ông Thành vặn tay yêu cầu trả lại tiền cho bà nội.

Theo cơ quan công an, vì P.A. không lấy tiền nên không trả lời được số tiền đó giấu ở đâu. Lúc này, ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ hành hung, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Sáng hôm sau, lợi dụng lúc 3 người sơ hở, P.A vùng chạy thoát và được người dân đưa đi cấp cứu.

bạo hành trẻ em tin moi bé gái bị bà nội đánh

NÓNG: Khởi tố bà nội và 2 người đàn ông bạo hành dã man bé gái 13 tuổi

