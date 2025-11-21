Tình tiết bất ngờ trong vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng

Đời sống 21/11/2025 16:16

Ngày 19/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an phường Linh Sơn đang làm rõ vụ việc bé gái 13 tuổi bị người nhà bạo hành dã man, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiều vùng cơ thể bầm tím.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ 2 của bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai bà Hằng) cùng về tội Cố ý gây thương tích.

Ba bị can trên đã bạo hành cháu T.P.A. (12 tuổi, ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) trong suốt 4 tiếng đồng hồ, khiến nạn nhân bầm tím nhiều nơi trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 5%. 

Tình tiết bất ngờ trong vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Theo Công an Thái Nguyên, kiểm tra chất ma túy đối với các đối tượng, kết quả cho thấy bà Hằng và ông Thành dương tính.

Nhà chức trách thông tin, Nguyễn Thị Bích Hằng đã có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lương Quốc Trung có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; Nguyễn Ngọc Thành có 2 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Tình tiết bất ngờ trong vụ bé gái ở Thái Nguyên bị hành hạ 4 tiếng - Ảnh 2
Cháu P.A nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 22h ngày 16/11, do nghi ngờ P.A. lấy trộm tiền, bà Hằng và ông Trung đã tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như đoạn gỗ, sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo… đánh vào nhiều vị trí trên cơ thể bé gái.

Bị đau, bé phải nhận rằng mình lấy tiền để được dừng đánh.

Sau đó, ông Thành tiếp tục vặn tay, yêu cầu bé trả lại tiền. Khi P.A không đáp ứng được, ông Trung và ông Thành kéo bé xuống khu vực cạnh bếp, tiếp tục dùng gậy gỗ và một chiếc cuốc nhỏ đánh và ép bé khai.

Nạn nhân sau đó chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện. 

Từ khóa:   bé gái ở Thái Nguyên bạo hành trẻ em tin moi

