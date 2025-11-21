Sáng 21/11, người đàn ông đi bộ trên cao tốc và xảy ra tai nạn đã tử vong sau nhiều giờ cấp cứu tại bệnh viện.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 20.11, tại km38 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm trên, xe tải mang biển số 51L - 902.39 lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với người đàn ông đi bộ trên cao tốc.

Người này được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu nhưng đã tử vong vào sáng 21/11.

Người đàn ông bị tông tử vong khi đi vào làn ô tô trên đường cao tốc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, sáng 21/11, Công an xã Tân Minh đã thông báo tìm người nhà. Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 50 - 60 tuổi, dáng người ốm.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

