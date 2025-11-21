Cảnh sát giải cứu 5 người trong căn nhà cháy ở Hà Nội

Tối 20/11, đại diện UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, khoảng 19h cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại số 42 đường Bưởi. Lúc này, người đi đường phát hiện khói bốc ra từ tầng 2 của ngôi nhà và nhanh chóng hô hoán để mọi người tới ứng cứu.
Theo thông tin từ VietNamNet, tối 20/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 3 tầng, 1 tum trên đường Bưởi (phường Giảng Võ, TP Hà Nội), 5 người trong ngôi nhà may mắn thoát nạn.
Vào khoảng 19h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại một nhà dân trên đường Bưởi (phường Giảng Võ, TP Hà Nội). Lập tức, 4 xe chữa cháy thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 8 và số 10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã giúp 5 người trong ngôi nhà (4 người lớn, 1 trẻ nhỏ) thoát ra ngoài an toàn.
Đám cháy được xác định bùng phát từ phòng ngủ ở tầng 2 của ngôi nhà cao 3 tầng kèm 1 tum. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.