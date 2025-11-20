Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đời sống 20/11/2025 11:43

Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Lê Văn Hải trú tại Thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, thành phố Huế, để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 2, điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, thành phố Huế) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vào lúc 6h40 ngày 17/11, đối tượng Hải điều khiển xe máy đưa con gái đến lớp tại Trường Tiểu học Vinh An 1, xã Phú Vinh.

Trong lúc dừng xe ở khu vực cổng trường để đưa con vào lớp, Hải phát hiện một bé gái, là học sinh lớp 1 của trường, đi ngang qua, trên cổ có đeo dây chuyền vàng.

Đối tượng Hải đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh, chiếm đoạt dây chuyền vàng của cháu bé rồi đưa về nhà cất giấu.

Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1 - Ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Hải (áo đen) tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, nhận tin báo của người dân, cơ quan chức năng thành phố Huế đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Lê Văn Hải.

Công an khuyến cáo phụ huynh không để con mang tài sản có giá trị lớn trên người để tránh bị những kẻ có ý đồ xấu chú ý, gây nguy hiểm tính mạng và tâm lý.

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Bé gái 7 tuổi ở phường Xuân Trường-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đang ở trong nhà thì bất ngờ bị lượng lớn đất đá sạt lở đè sập một phần ngôi nhà, vùi lấp. Lực lượng chức năng triển khai các phương án cứu hộ khẩn cấp và đưa được cháu bé ra khỏi khu vực bị sạt lở an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cướp dây chuyền trộm cắp tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Đúng 5 ngày đầu của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, đổi vận phú quý, tiền đổ ập vào nhà, mọi sự thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vương Đại Lục khai tiết lộ số tiền 'khủng' để trốn nghĩa vụ quân sự

Vương Đại Lục khai tiết lộ số tiền 'khủng' để trốn nghĩa vụ quân sự

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Trong các ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lợi, Phúc khí ngời ngời, giàu có nhất phương, gói trọn Lộc Tài, căng tràn Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đưa con đến trường, bố cướp dây chuyền vàng của cháu bé lớp 1

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Củ cải trắng được gọi là “nhân sâm trắng" vì mang lại 5 công dụng tuyệt vời này cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch, 3 con giáp hốt LỘC cú chót, tiền bạc phủ phê, số mệnh vàng 10, phất lên giàu khủng, sống trong sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đời sống 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Diễn biến MỚI trong vụ người đàn ông sát hại 4 người thân trong gia đình ở Hà Nội

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Kể từ ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Nghẹt thở giải cứu bé gái 8 tuổi bị vùi lấp trong sạt lở ở Đà Lạt

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Lâm Đồng: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa, di dời các hộ dân xung quanh

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Đắk Lắk: Ám ảnh hàng nghìn lời cầu cứu xé lòng của người dân vùng lũ trong đêm nước ngập mái nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/11/2025: Thế giới đảo chiều lao dốc, vàng SJC đứng ở mức 151 triệu đồng

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Đà Lạt: Đèo Mimosa sạt sâu 30m, thót tim cảnh xe khách ngấp nghé miệng hố

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Vợ con bỏ đi, tá hỏa phát hiện chồng tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM