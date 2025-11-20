Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt Lê Văn Hải trú tại Thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, thành phố Huế, để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo khoản 2, điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, thành phố Huế) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Vào lúc 6h40 ngày 17/11, đối tượng Hải điều khiển xe máy đưa con gái đến lớp tại Trường Tiểu học Vinh An 1, xã Phú Vinh.

Trong lúc dừng xe ở khu vực cổng trường để đưa con vào lớp, Hải phát hiện một bé gái, là học sinh lớp 1 của trường, đi ngang qua, trên cổ có đeo dây chuyền vàng.

Đối tượng Hải đã áp sát từ phía sau, dùng tay giật mạnh, chiếm đoạt dây chuyền vàng của cháu bé rồi đưa về nhà cất giấu.

Đối tượng Lê Văn Hải (áo đen) tại cơ quan công an - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, nhận tin báo của người dân, cơ quan chức năng thành phố Huế đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Lê Văn Hải.

Công an khuyến cáo phụ huynh không để con mang tài sản có giá trị lớn trên người để tránh bị những kẻ có ý đồ xấu chú ý, gây nguy hiểm tính mạng và tâm lý.

