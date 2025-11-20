Bé gái bị gia đình bên nội bạo hành dã man vì nghi trộm tiền

Đời sống 20/11/2025 05:10

Ngay sau khi nhận trình báo từ chị T.Q.T (sinh năm 1993) trú tại phường Linh Sơn là mẹ của cháu gái, Công an phường Linh Sơn đã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra làm rõ những người có liên quan.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 19/11, Công an phường Linh Sơn cho biết đã làm rõ một số vi phạm của những người liên quan, đang củng cố hồ sơ để xử lý.

Theo xác minh ban đầu, bé gái 13 tuổi ở phường Linh Sơn sống cùng bà nội là bà Hằng, 56 tuổi; ông Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của bà Hằng) và ông Thành (60 tuổi, anh bà Hằng). Vài ngày trước, những người này nghi ngờ bé gái lấy trộm tiền của bà nội.

Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16/11/2025, cháu P.A đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc; đánh và dùng nhiều vật dụng khác nhau như: Đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A. Do bị đánh quá đau, cháu P.A buộc phải nhận đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại.

Bé gái bị gia đình bên nội bạo hành dã man vì nghi trộm tiền - Ảnh 1
Công an tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc cháu gái ở phường Linh Sơn bị người nhà bạo hành - Ảnh: Báo Nông nghiệp và môi trường

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp và môi trường, bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về, ông Thành vặn tay phải của cháu P.A, yêu cầu cháu trả lại tiền bà nội, do không lấy nên cháu P.A không trả lời được. Ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, 2 người lại tiếp tục dùng gậy, cuốc… đánh vào các vị trí trên người cháu P.A, ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm.

Thật may mắn, cháu P.A đã vùng thoát ra, chạy trốn và được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua khám sơ bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên xác định cháu P.A bị tổn thương và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể.

Bé gái bị gia đình bên nội bạo hành dã man vì nghi trộm tiền - Ảnh 2
Bé gái bị thương tích khắp người - Ảnh: VnExpress

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:   bạo hành trẻ em tin moi nghi trộm tiền

