Tưởng thứ bỏ đi, không ngờ vỏ chanh có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 04/01/2026 05:30

Chanh là loại quả không thể thiếu trong căn bếp của mọi gia đình Việt với khả năng tạo hương vị tươi mát cho món ăn và đồ uống. Tuy nhiên, phần vỏ chanh thường bị bỏ đi mà không biết rằng đây chính là kho báu chứa nhiều dưỡng chất quý giá, đặc biệt khi được bảo quản đông lạnh.

Mọi người thường vứt phần vỏ chanh đi mà không biết rằng vỏ chanh đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong vỏ chanh có chứa chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, miễn dịch và răng miệng, thậm chí có thể có đặc tính chống ung thư.

Tưởng thứ bỏ đi, không ngờ vỏ chanh có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn vỏ chanh có tác dụng gì?

Giảm cholesterol: Trong vỏ chanh có chứa polyphenol flavonoid có tác dụng làm giảm và duy trì cholesterol. Do đó, ăn vỏ chanh thể giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Vỏ chanh rất giàu kali, giúp duy trì huyết áp và cholesterol ở mức tối ưu. Vì vậy, vỏ chanh có thể đem lại lợi ích trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường, các bệnh về tim và đau tim.

Cải thiện sức khỏe của xương: Vỏ chanh có chứa một lượng lớn vitamin C và canxi hỗ trợ cải thiện sức khỏe của xương. Việc sử dụng vỏ chanh thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương, viêm đa khớp và viêm khớp dạng thấp.

Tưởng thứ bỏ đi, không ngờ vỏ chanh có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ ung thư: Vỏ chanh có đặc tính giải độc và đó là một cách hữu ích và tự nhiên để ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, đây không phải là cách chắc chắn để ngăn ngừa ung thư mà chỉ là một biện pháp phòng ngừa.

Hỗ trợ sức khỏe răng miệng: Thiếu vitamin D có thể gây ra các vấn đề về răng miệng bao gồm chảy máu nướu răng, bệnh scorbut và viêm nướu. Tuy nhiên, vỏ chanh rất giàu axit citric, có thể giúp chống lại các vấn đề khác nhau liên quan đến răng và nướu.

Cách đảm bảo an toàn khi ăn vỏ chanh

Để hạn chế tác hại và tác dụng phụ khi ăn vỏ chanh, người dùng cần lưu ý những vấn đề sau:

Bạn cần đảm bảo mua được những trái chanh tươi sạch, không có hóa chất bảo vệ thực vật hay chất bảo quản.

Tưởng thứ bỏ đi, không ngờ vỏ chanh có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ăn hoặc dùng vỏ chanh nấu nước uống, bạn cần rửa sạch và ngâm chanh trong nước muối hoặc baking soda khoảng 10 phút.

Với vỏ chanh tươi, bạn không nên dùng quá 20g mỗi ngày. Với vỏ chanh khô, bạn không nên dùng quá 10g mỗi ngày để tránh tác dụng phụ.

Những người có tiền sử bệnh liên quan đến dạ dày, phụ nữ mang thai và cho con bú, người đang mắc bệnh lý hoặc người có sức khỏe yếu nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Không nên ăn hoặc uống vỏ chanh khi bụng quá no hoặc quá đói để tránh việc dạ dày bị kích thích.

