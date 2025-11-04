Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa

Dinh dưỡng 04/11/2025 11:30

Trà mật ong chanh gừng giúp tăng cường sức đề kháng trong thời điểm giao mùa, nhưng không phải ai cũng uống được.

Chanh và mật ong tuy bản chất là hai loại thực phẩm trái ngược nhau, nhưng khi được pha trộn với một tỷ lệ phù hợp, chúng có thể mang lại những lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe. Nhiều người thường có thói quen uống nước mật ong chanh vào mỗi buổi sáng. 

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích tuyệt vời của mật ong chanh 

Làm sạch da

Các tinh chất trong quả chanh giúp kiểm soát dầu thừa giúp làm sạch da. Sau một thời gian kiên trì sử dụng bạn sẽ có một làn da sáng hơn và khỏe mạnh hơn.

Giảm cân

Đây cũng là cách giảm cân hiệu quả nhưng lại không tốn kiếm quá nhiều chi phí. Mật ong chanh sẽ giúp bạn kiềm chế được cơn thèm ăn cũng như hạn chế uống các loại nước uống có ga. Chính vì thế để có một body đẹp bạn hãy kiên trì uống vào mỗi buổi sáng và tối trước khi ăn. 

Tốt cho tiêu hóa

Chanh và mật ong kết hợp với nhau sẽ giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi dạ dày và thanh lọc cơ thể. Nếu bạn ăn đăn quá nhiều dầu mỡ vào ngày hôm trước hoặc ăn quá muộn hay sau một đêm dài cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng vì vậy sau khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy uể oải và mất tinh thần với một cốc mật ong chanh sẽ giúp bạn làm sạch dạ dày để bắt đầu ngày mới. Sẽ cung cấp cho bạn thêm một nguồn năng lượng tích cực để học tập cũng như làm việc. 

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho hệ hô hấp

Khi trời bắt đầu trở lạnh, mật ong chanh được nhiều người sử dụng như một bài thuốc thiên nhiên để ngăn ngừa các bệnh như cảm cúm, viêm họng, ho. Nó sẽ giúp chúng ta làm ấm họng và giảm cảm giác đau buốt. Nếu uống đều đặn hằng ngày các triệu chứng đau rát cũng sẽ giảm. 

Ngoài ra, còn giúp bạn có một hơi thở thật thơm mát. Mật ong chanh cũng được xem như là một loại nước súc miệng có khả năng diệt chết các vi khuẩn có hại ở trong khoang miệng.

Những người không nên dùng trà chanh gừng mật ong

Người mắc bệnh tiểu đường hoặc có đường huyết cao 

Mật ong chứa lượng lớn đường tự nhiên, chủ yếu là fructose và glucose. Dù có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn đường tinh luyện, việc tiêu thụ mật ong vẫn có thể làm tăng nhanh chóng lượng đường trong máu. Người bị tiểu đường hoặc đang kiểm soát đường huyết cần hạn chế tối đa hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng mật ong chanh gừng để tránh gây mất ổn định đường huyết. 

Nước mật ong chanh gừng, món đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nhóm người này nên tránh xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc các bệnh lý vđường tiêu hóa như viêm loét dạ dày 

Người bị viêm loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản nên tránh vì chanh chứa acid citric, có thể kích thích dạ dày tăng tiết acid. Đối với những người có sẵn các vấn đề về tiêu hóa, đặc biệt là viêm loét, việc uống nước chanh mật ong gừng có thể làm tình trạng viêm loét trở nên nặng hơn, gây ợ chua, ợ nóng và đau đớn. 

Người có thân nhiệt cao, hay bị nhiệt miệng, táo bón 

Gừng có tính ấm, nếu dùng quá nhiều có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến các triệu chứng như nhiệt miệng, táo bón hoặc cơ thđang có dấu hiệu "nóng trong" trở nên trầm trọng hơn.

