Đang đứng trên bục sân khấu, người dẫn chương trình bất ngờ bị điện giật ngã gục rồi tử vong

Cộng đồng Conchán, thuộc huyện Chota, Peru, vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của Elber Paredes Mejía, 34 tuổi, đã qua đời khi đang dẫn chương trình một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở vùng nông thôn và phát sóng trên mạng xã hội.

Thanh Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dung-tren-buc-san-khau-nguoi-dan-chuong-trinh-bat-ngo-bi-dien-giat-nga-guc-roi-tu-vong-749789.html