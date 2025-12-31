Tai nạn nghiêm trọng: Tàu hỏa trật bánh khiến 13 người tử vong, 98 người bị thương

Ít nhất 13 người đã tử vong, 98 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở khách trật bánh ở bang Oaxaca, miền nam Mexico, hãng tin Reuters đưa tin hôm 29/12. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu đang chở khoảng 250 người, bao gồm 9 thành viên tổ lái và 241 hành khách.

