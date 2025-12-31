Kinh hoàng cảnh tượng 2 trực thăng va chạm rồi rơi xuống đất, một người tử vong thương tâm

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/12, gần đường Basin Road và đường North White Horse Pike ở Hammonton. Các đội cứu hộ từ nhiều cơ quan đã nhanh chóng đến hiện trường 2 máy bay trực thăng bị rơi và khói đen dày đặc bốc lên từ đống đổ nát.
Theo Phụ nữ sức khỏe

